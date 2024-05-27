Sosyal medyadan duyurdu... Trabzonspor'da ilk ayrılık gerçekleşti!

Trabzonspor'un Fildişili futbolcusu Nicolas Pepe, takımdan ayrıldığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.05.2024 - 16:47
Sosyal medyadan duyurdu... Trabzonspor'da ilk ayrılık gerçekleşti!
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Trabzonspor'da Fildişili futbolcu Nicolas Pepe, sezonun sona ermesiyle birlikte takımdan ayrıldı.

Pepe, sosyal medyadan yaptığı açıklamada takımdan ayrıldığını duyurdu. Fildişi futbolcu, açıklamasında, "Desteğiniz için hepinize teşekkür ederim. Güvenleri için Trabzonspor'a, beni buraya getiren başkan ve başkan yardımcısına, teknik ekibe ve takım arkadaşlarıma çok teşekkürler. Güzel bir üçüncülük elde ettik ve beni çok pişman eden bir kupa finali oynadık. Taraftarlara da teşekkürler, bu kadar tutkulu taraftarı çok az gördüm. Sıcak karşılamanız için teşekkür ederim. Yakında milli takıma katılmak için ayrılıyorum ve beni yeni bir macera bekliyor" ifadelerini kullandı.

Nicolas Pepe

Trabzonspor ile sözleşmesi sona eren 28 yaşındaki futbolcu, geride kalan sezonda bordo-mavili takımda 23 maçta 6 gol, 3 asistlik performans ortaya koydu.


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