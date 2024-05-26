Trabzonspor'dan Marcel Hartel iddialarına resmi yanıt!

Süper Lig ekibi Trabzonspor, Almanya'da St. Pauli forması giyen Alman oyuncu Marcel Hartel ile ilgilenmediklerini açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.05.2024 - 16:37
Trabzonspor'dan Marcel Hartel iddialarına resmi yanıt!
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Trabzonspor, St. Pauli forması giyen Marcel Hartel ile ilgilenmediklerini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Marcel Hartel'in kulübümüze transferiyle alakalı basında yer alan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Bahsi geçen oyuncuyla ilgili kulübümüzün herhangi bir transfer çalışması yoktur" ifadeleri kullanıldı.

37 MAÇTA 35 GOLE KATKI

28 yaşındaki Alman futbolcu bu sezon 37 kez formasını giydiği St. Pauli'de 21 gol ve 14 asist kaydetti.

Hartel'in St. Pauli ile olan sözleşmesi bu sezon sona erdi.


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