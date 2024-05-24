Türkiye Kupası'nın ardından Beşiktaş ile Trabzonspor PFDK'ye sevk edildi!

Serdar Topraktepe yönetimindeki Beşiktaş, finalde karşılaştığı Abdullah Avcı'nın ekibi Trabzonspor'u 3-2 mağlup ederek Türkiye Kupası'nı müzesine götürmüştü. Finalde karşılaşan iki ekibin Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildiği açıklandı.

AA
Yayınlanma: 24.05.2024 - 16:48
Türkiye Kupası'nın ardından Beşiktaş ile Trabzonspor PFDK'ye sevk edildi!
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Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, Ziraat Türkiye Kupası finalistleri Beşiktaş ve Trabzonspor'u Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamada, siyah-beyazlıların çirkin ve kötü tezahürat ile saha olayları gerekçesiyle disipline gönderildiği belirtildi.

SERDAR TOPRAKTEPE PFDK'YE SEVK EDİLDİ

Beşiktaş'ın teknik sorumlusu Serdar Topraktepe'nin ise talimatlara aykırı hareket ve sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle tedbirli olarak PFDK'ye sevk edildiği aktarıldı.

Kurulun, Trabzonspor'u ise saha olayları sebebiyle disipline yolladığı kaydedildi.


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