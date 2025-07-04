Sosyal medyadan paylaştı! Saint-Maximin'den doping sözleri için açıklama!

Allan Saint-Maximin doping iddialarını twitter'dan yalanladı.

İşte Saint-Maximin'in tweeti

"Twitter'da her türlü yorum yapıldığını görüyorum, bu yüzden söylediklerimi netleştirmek istiyorum. Kulüp çevresinde her şeye hazır olan insanlardan bahsediyordum. Hasta olduğumda bana neredeyse doping olarak kabul edilen bir tedaviye yöneltildi. Bu doktor ekibinin bunu hangi amaçla yaptığını bilmiyorum."

SAINT-MAXIMIN NE DEMİŞTİ?

Türkiye'de vize konusunda işler biraz karmaşık. Bana bazı şeyler söz verilmişti, ama sonra maçın var, önemli bir maç oynuyorsun, devre arası geldiğinde telefonun çalıyor ve çocuklarının ağladığını duyuyorsun, havaalanında, göçmenlik bürosunda mahsur kalmışlar, geçmelerine izin verilmiyor, anlıyor musun, onları tehdit ediyorlar ve tüm bu çılgın şeyler. Düşünülemez. Ve tüm bu şeyler aslında, birikmiş şeyler, bu da diğerleri arasında sadece bir tanesi. Orada yaşadığım tüm bu ekstra sporla ilgili şeyler, dediğim gibi, vizeyle ilgili olsun, günlük yaşamla ilgili olsun, tüm entrikalarla ilgili olsun, parayla ilgili tüm sorunlarla ilgili olsun, tamam! Boş vaatler... Ve aslında çok fazla şey oldu, bir kitap yazabilirim. Sanki bu sezon aslında üç sezon sürmüş gibi geliyor bana.

Açıkçası, bu sezon açısından ve maalesef benim için bu yüzden Fenerbahçe'ye maalesef ve bu taraftarlar için üzücü çünkü onlar bunu hak etmiyorlar. Ama benim için, etrafta olan tüm bu kötü şeyler yüzünden, bu aşamayı geçip şampiyon olamıyoruz, çünkü ben şampiyon olmak için geldim, hepsi bu. Ayrıca Galatasaray da çok rekabetçiydi. Evet, Mourinho şampiyon olmak için her şeyi verdi. Ama ne yazık ki etrafta çok fazla şey var ve bunlar çok karmaşık.

"BANA DOPİNG YAPMAYA ÇALIŞTILAR"

Size bir örnek vermek için bunu söylüyorum. Orada bana doping yaptırmaya çalıştılar, size bunun ne kadar ciddi olduğunu anlatmak için söylüyorum. Ve bunlar, insanların bilmediği şeyler, benim konuşmadığım ya da sizin konuşmadığınız şeyler, çünkü size de tehditler savruluyor. Size açıkça söylüyorlar, konuşursanız size şunu yapacağız, bunu yapacağız. Ve kaçınılmaz olarak bir noktaya geliyorsun, bazı şeyleri yaşıyorsun, bazı şeylerle karşı karşıya kalıyorsun ve diyorsun ki, bu futbolun ötesinde bir şey.

"BİR ŞEYLER ENJEKTE ETMEYE ÇALIŞTILAR"

Sonunda, bazı görüşmeler yaptık, ilgili kişilerin de talimatlar aldığını öğrendik, sonra aslında artık bilmiyorsun, ne olduğunu bilmiyorsun. Her şey bulanıklaşıyor. Aslında bulanıklaşır, ama sen “Gerçekten kasten mi yaptı? Bu normal mi?” dersin. Kendini bir şeyler enjekte etmeye çalışanların arasında bulursun. Kendini çılgın şeylerin içinde bulursun, ben orada çılgın şeyler yaşadım. Ve bunlar elbette insanların bilmediği şeyler, bunlar beni elbette çok etkiledi ve dediğim gibi, tüm bu spor dışı şeyler, dışarıda olan tüm bu şeyler, ailemi de etkiledi, açıkçası bunlar sağlıksız şeyler, böyle iyi koşullarda oynayamazsın.

Ayrıca çok zor bir dönem yaşadım, bu kulübün suçu değil, ama bunların hepsinin onlarla ilgisi yok, yine de babamın çok hasta olduğu insani bir olaya geri dönüyoruz. Bu yüzden, bunu çok duygusal bir şekilde konuşmak istemiyorum, ama babamı bu halde görmek benim için çok zordu. Ee, babanı hastanede gördüğünde, babanın yıl sonunda ölebileceğini duyduğunda... Bu seni derinden etkiler. Seni derinden etkiler ve bu futbolun ötesine geçer.

Evet, evet, içini acıtıyor. Ve sonra, seni ziyarete gelen ve sana, kısacası, babanın durumu umurumuzda değil, şampiyonluk için önemli bir maçımız var diyen insanlar olduğunu görüyorsun. Sen de “Ama siz delisiniz” diyorsun. Yani, somut olarak konuşursak, babam şu anda, belki de ölecek. Anlıyor musun? Küçük şeyler istiyorsun, onu görmek, onunla zaman geçirmek vb. ve onların davranışlarını, sana engel olmaya çalıştıklarını görüyorsun. Sonra senin hakkında kötü konuşurlar, doğru olmayan hikayeler uydururlar. Anlıyor musun, tüm bu şeyler geliyor, sen de diyorsun ki ama aslında bu işin insani yönü nerede? O anda, en dipte olduğum bir an. Tanrım beni koru. Evet, şu anda dipten dibe vurmuş durumdayım, yardıma ihtiyacım var. Dipteyim, yardıma ihtiyacım var. Tanrım beni koru. Anlıyorsun, biliyorsun, kulüp için her şeyimi verdim, anlıyorsun.

Çok önemli maçlarda, tüm önemli maçlarda, Beşiktaş'a, Galatasaray'a, birçok maça, birçok önemli maça baktığımızda, çünkü ben, tabii ki benden çok şey bekleyen teknik direktör, yardımcılarla, yönetimle birçok konuşma yaptım. Mourinho, yardımcıları, yönetim. Nerede buluşursak, sakinleşiriz, aslında her şeyin benim etrafımda döndüğünü hissedersin. Bu, iyi bir sonuç aldığımız anlamına geliyor. Teşekkürler, çok teşekkürler. Ve iyi bir sonuç almadık. Kötü bir sonuç aldık. Sen en kötüsün, sahadaki en kötü oyuncusun, anlıyor musun? Ve bir araya geldik, erkekler gibi, ben sorumluluklarımı üstlendim, çoğu kişi sorumluluklarını üstlenmekten korkuyor, ben teknik direktörle konuşmaya gittim. Teknik direktörle konuşmaya gittim ve ona, olan biteni anlamadığımı söyledim. Her şeyi deniyoruz, ama sen benim neler yaşadığımı biliyorsun. Benim neler yaşadığımı tam olarak biliyorsun. Babamla olanları biliyor musun? Hatta ölümler de yaşadım.

O dönemde iki önemli kişinin vefatını da yaşadım. Birçok şey, birçok şey yaşadım, oğlumun annesiyle bile birçok şey yaşadım, oğlumu göremezdi ve tüm bu şeyler... Göçmenlikle ilgili birçok şey oldu ve kulüp yaşadıklarımı biliyordu. Ve tüm bunlara rağmen, basında çok fazla kötü şey yayınlanıyordu ve bunların kulüp tarafından yayınlandığını biliyordum.

"CANIM ACIYOR"

Yani tüm bu şeyler, aslında doğruyu söylüyorsun ama bunu neden yapıyorsunuz, neden aynı takımda oynuyoruz, aslında içimizde birbirimize karşı oynuyoruz. Bu, birçok kulüpte gördüğümüz bir süreç, kulüp kendi oyuncularına karşı bir şeyler uyduruyor. Aslında konuşmak istemiyordum çünkü konuşmak istemiyordum, ve taraftarlar vb. ile ilgili olarak da bunu bir bahane olarak görmek istemiyordum. Bu aslında UFC'nin bir dövüşçüsünün dövüşmeye gitmesi ve dövüş sırasında bir bahane bulması gibi bir şey. Ah, canım acıyor, canım acıyor. Hayır, dövüşürsün, elinden geleni yaparsın ve bittiğinde konuşabilirsin. Ben de öyle yaptım. Aslında zordu ama yine de elimden geleni yapmaya çalıştım.

Mourinho ile konuştuğum bu anekdotu anlatıyorum. Bir erkek gibi konuştuk. O, benim çok saygı duyduğum olağanüstü bir teknik direktördür. Ayrıca ilerlememe çok yardımcı oldu ve bana yeniden o ateşi verdi. Tamam, şimdi gerçekten istiyorum, açım. Sana yeniden o ateşi verdi. Evet, bana motivasyonumu geri verdi. Ne yazık ki, ulaşmak istediğimiz hedeflere ulaşamadık ama o da birçok engelle karşılaştı, onun için çok zor olan birçok şey oldu. Şu anda ben bir oyuncu olarak kendi açımdan konuşuyorum ama ona benimle ilgili pek çok şey söylendi, hatta benim söylediğim ve doğru bile olmayan şeyler. Anlayacağınız, bu aslında bir savaştı. Bu zehirli. Çok zehirli. Ölümcül derecede zehirli. Çok zehirli, aptalca bir örnek vereyim. Saatinde geliyorsun, ne olursa olsun, diyelim ki geç kaldın. Anlıyor musun? Geliyorsun, diyelim ki koça karşı ağzından hiç çıkmamış bir şey söylemişsin. Ve aslında bu konuşmayı yapmadığın sürece, çünkü dediğimiz gibi, Greenwood'dan, sanırım Marsilya'dan vb. bununla ilgili bir şey gördüm.

Tüm oyuncular teknik direktörlerle konuşmaz. Tüm oyuncular, gelip teknik direktörle oturup hayat hakkında konuşan türden bir ilişkiye sahip değildir. Hayır, teknik direktörle konuşmayan oyuncular var. Merhaba, hoşça kal diyen, gülümseyen ve aslında kendi hayatlarını yaşayan oyuncular var. Bitti. Peki, bir teknik direktörün varsa, sana engel oluyorlarsa, pek çok şey söyleniyorsa, ama sen gerçek versiyonunu bile anlatamıyorsan, nasıl gerçekten bilebilirsin? Ve benim başıma Mourinho ile olanlar geldi, birçok konuda büyük bir yanlış anlaşılma oldu ve o egosuyla, bana gelip konuşmuyordu. Anlıyor musun? Ve burada, egosunun ötesinde, aslında, açıkça, sadece benimle uğraşmak zorunda değildi. Ailesiyle de sorunları vardı. Zor zamanlar da geçirdi. O da hastalandı. Evet. Mourinho da ameliyat oldu. Yani, sonuçta tüm bu şeyler var ama halletmesi gereken başka şeyler de vardı. Ben dünyanın merkezi değildim.