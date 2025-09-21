Şota Arveladze'den Fenerbahçe maçı açıklaması: '10 kişi kaldık ama...'

Kasımpaşa Teknik Direktörü Şota Arveladze, sahalarında Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldıkları karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Şota Arveladze, alınan puanın kulübün bütün çalışanlarının emeği olduğunu vurguladı:

"Sezon, sadece futbolcular, hocalar ve sahada olan işlerden başlamıyor. Mutfağından çim sorumlusuna kadar herkesin emeği var. 8 hafta geçti, her hafta transfer oldu. Bu kolay değil. Bu maçtan dolayı değil, genel olarak tüm çalışanlara teşekkür ediyorum. Bu huzur, bu takımın enerjisi çok önemli."

"AYAKTA KALAN B İR KASIMPAŞA VARDI"

Maçın gidişatına değinen Gürcü teknik direktör, kırmızı karta rağmen disiplinli bir oyun sergilediklerini belirtti:

"Maça iyi başladık, boş kaleye atamadık, sonra gol yedik. Karşımızda büyük kalite vardı. 10 kişi kaldık ama yine de ayakta kalan bir Kasımpaşa gördük. Kalecimiz çok iyiydi. 10 kişiye rağmen ezilmedik, pozisyona da girdik. Hak ettiğimiz 1 puanı aldık. Futbolcularımı tebrik ediyorum."

"GEN ÇLER VE YEN İ TRANSFERLER KATKI VERECEK"

Takıma yeni katılan isimlere de dikkat çeken Arveladze, sürecin önemine değindi:

"7 günde 3 maç oynadık. Yeni transferler yavaş yavaş kendilerine geliyor. Birkaç genç oyuncu da süre aldı. Adem oynadı, Tunuslu bir çocuk ilk kez Fenerbahçe'ye karşı sahaya çıktı. Bu ligi hiç tanımıyor ama oynadı. Biz futbolcuların ayakta kalmasını sağlayacağız. Forma girmek, taktik çalışmak önemli. Yeni oyuncuların gelmesiyle çok daha iyi olacağız."