Trendyol Süper Lig'de ilk yarıyı namağlup olarak kapatan Fenerbahçe'de Tedesco istediği transfer bölgelerini yönetime bildirdi. Bu doğrultuda sarı lacivertlilerin, Souffian El Karouani'yi transfer etmek istediği iddia edildi. Peki, Souffian El Karouani kimdir? Souffian El Karouani kaç yaşında, nereli? Souffian El Karouani Fenerbahçe'ye mi geliyor?

SOFFUIAN EL KAROUANI KİMDİR?

Souffian El Karouani, 19 Ekim 2000 yılında Hollanda, Den Bosch'da dünyaya geldi. Karouani, Fas milli takımını tercih etmiştir.

SOFFUIAN EL KAROUANI HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Souffian El Karouani, futbol kariyerine Elinkwijk altyapısında başladı. Bu takımın ardından Utrecht takımına transfer olan sol bek, kariyerini bu takımda sürdürmeye devam ediyor. 1.78 boyundaki sol bek bu sezon 3 gol 15 asistlik performansıyla göz doldurdu.