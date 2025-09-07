Cumhuriyet Gazetesi Logo
Sözleşme ayrıntıları belli oldu: Andre Onana transferinde sona doğru!

Sözleşme ayrıntıları belli oldu: Andre Onana transferinde sona doğru!

7.09.2025 11:21:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Sözleşme ayrıntıları belli oldu: Andre Onana transferinde sona doğru!

Trabzonspor, Galatasaray'a gönderdiği Uğurcan Çakır'ın boşluğunu Manchester United'dan Andre Onana ile dolduruyor. Taraflar arasında anlaşmanın sağlandığı öne sürülürken, sözleşmedeki bazı detayların da belli olduğu iddia edildi.

Uğurcan Çakır'ı 33+3 milyon Euro bedelle Galatasaray'a satan Trabzonspor, kaleci transferinde flaş bir isme yöneldi ve Manchester United'dan Andre Onana'yı gündemine aldı.

Bordo mavililerin İngiliz kulübüyle prensipte anlaştığı ve Onana'nın teklife sıcak baktığı ileri sürülürken, sözleşme detayları da ortaya çıktı.

The Athletic'in haberine göre; Trabzonspor, 1 yıllık kiralama şeklinde gerçekleşecek transfer için Manchester United'a herhangi bir bedel ödemeyecek ve sözleşmede satın alma opsiyonu da bulunmayacak.

Böylece Uğurcan'ın bonservisinden 33 milyon Euro kazanan Trabzonspor, yerine gelecek ismin kulübüne bedel ödemeyerek kaleci pozisyonunu önemli bir kâr elde ederek değiştirmiş olacak.

Karadeniz kulübünde forma giymeye sıcak bakan Andre Onana'nın sözleşmeyi inceledikten sonra kesin kararını vereceği belirtildi.

Haber detayında, Türkiye'deki transfer döneminin 12 Eylül'de sona ereceği hatırlatıldı ve Trabzonspor'un, Kamerunlu kaleciyi 14 Eylül'de oynayacağı Fenerbahçe maçına yetiştirmek istediği vurgulandı.

İlgili Konular: #trabzonspor #manchester united #Andre Onana

İlgili Haberler

Trabzonspor, Ernest Muçi transferini açıkladı: Beşiktaş'a ödenecek ücret belli oldu!
Trabzonspor, Ernest Muçi transferini açıkladı: Beşiktaş'a ödenecek ücret belli oldu! Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor, Beşiktaş'tan Ernest Muçi'yi kiraladığını açıkladı.
Ünlü gazeteci duyurdu: Trabzonspor, Andre Onana transferinde sona yakın!
Ünlü gazeteci duyurdu: Trabzonspor, Andre Onana transferinde sona yakın! Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor'un Andre Onana transferi için Manchester United ile anlaşmaya vardığı iddia edildi.
Ernest Muçi:
Ernest Muçi: "Trabzonspor'a yardımcı olmak için heyecanlıyım" Trabzonspor'un Beşiktaş'tan yeni transferi Ernest Muçi, Trabzon'da açıklamalarda bulundu.