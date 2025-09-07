Sözleşme ayrıntıları belli oldu: Andre Onana transferinde sona doğru!

Uğurcan Çakır'ı 33+3 milyon Euro bedelle Galatasaray'a satan Trabzonspor, kaleci transferinde flaş bir isme yöneldi ve Manchester United'dan Andre Onana'yı gündemine aldı.

Bordo mavililerin İngiliz kulübüyle prensipte anlaştığı ve Onana'nın teklife sıcak baktığı ileri sürülürken, sözleşme detayları da ortaya çıktı.

The Athletic'in haberine göre; Trabzonspor, 1 yıllık kiralama şeklinde gerçekleşecek transfer için Manchester United'a herhangi bir bedel ödemeyecek ve sözleşmede satın alma opsiyonu da bulunmayacak.

Böylece Uğurcan'ın bonservisinden 33 milyon Euro kazanan Trabzonspor, yerine gelecek ismin kulübüne bedel ödemeyerek kaleci pozisyonunu önemli bir kâr elde ederek değiştirmiş olacak.

Karadeniz kulübünde forma giymeye sıcak bakan Andre Onana'nın sözleşmeyi inceledikten sonra kesin kararını vereceği belirtildi.

Haber detayında, Türkiye'deki transfer döneminin 12 Eylül'de sona ereceği hatırlatıldı ve Trabzonspor'un, Kamerunlu kaleciyi 14 Eylül'de oynayacağı Fenerbahçe maçına yetiştirmek istediği vurgulandı.