Ünlü gazeteci duyurdu: Trabzonspor, Andre Onana transferinde sona yakın!

6.09.2025 17:31:00
Cumhuriyet Spor
Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor'un Andre Onana transferi için Manchester United ile anlaşmaya vardığı iddia edildi.

Uğurcan Çakır'ın Galatasaray'a transfer olmasının ardından Trabzonspor kaleci transferine hız verdi. Bordo mavililer, Deniz Ertaş ve Muhammed Şengezer için istenen yüksek bonservis bedeli nedeniyle kiralık kaleci transferine yöneldi.

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Trabzonspor ve Manchester United yönetimi, Andre Onana'nın transferi için prensip anlaşmasına vardı.

Kulüpler, Kamerunlu oyuncunun kararını bekliyor.

Senne Lammens'i transfer eden Manchester United, Altay Bayındır ya da Andre Onana'nın ayrılmasına izin verecek.

