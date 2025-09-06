Trabzonspor, Ernest Muçi transferini açıkladı: Beşiktaş'a ödenecek ücret belli oldu!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
6.09.2025 18:15:00
Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor, Beşiktaş'tan Ernest Muçi'yi kiraladığını açıkladı.

Trabzonspor, Beşiktaş'tan Ernest Muçi transferini açıkladı.

Bordo-mavililer, Arnavut futbolcuyu satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna kattı.

Trabzonspor, Muçi için 3 taksitte 1 milyon Euro kiralama bedeli ödeyecek. Ernest Muçi'nin satın alma opsiyonu ise 8.5 milyon Euro olarak açıklandı.

Trabzonspor'un açıklaması şu şekilde:

"Profesyonel futbolcu Ernest Muçi'nin, kulübümüze satın alma opsiyonlu olarak 2025-2026 futbol sezonu için geçici transferi konusunda Beşiktaş A.Ş. ile anlaşma sağlanmıştır.

Profesyonel futbolcu Ernest Muçi'nin, Kulübümüze, satın alma opsiyonlu olarak 2025-2026 futbol sezonu için geçici transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Beşiktaş A.Ş.'ye, kiralama bedeli olarak 3 (Üç) taksit halinde 1.000.000.-EUR+KDV ödeme yapılacaktır. Satın alma opsiyonunun kullanılması halinde Beşiktaş A.Ş.'ye, 5 (Beş) taksit halinde 8.500.000.-EUR+KDV tutarında kesin transfer bedeli ödenecektir."

BEŞİKTAŞ PERFORMANSI

Beşiktaş forması altında 61 maçta süre bulan Ernest Muçi, 11 gol attı ve 4 asist yaptı.

