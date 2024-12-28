Sözleşmesi yine feshedildi: 10 ayda 4 takım değiştirdi!
Sezon başında transfer olduğu Sakaryaspor'dan ayrılarak Fatih Karagümrük'e transfer olan Didier Lamkel Ze'nin sözleşmesi feshedildi.
Kamerunlu kanat hücumcusu Didier Lamkel Ze, geçtiğimiz şubat ayından bu yana dördüncü kez takım değiştirdi.
Geçen sezonun ara transfer döneminde Hatayspor'dan Metz'e kiralanan Lamkel Ze, haziran ayında Hatay'a geri döndü.
Ağustos ayında bordo beyazlı takımla yollarını ayıran Kamerunlu futbolcu, Sakaryaspor'a imza attı.
SAKARYASPOR'DA 17 GÜN
Yeşil siyahlı takımdaki macerası sadece 17 gün süren 28 yaşındaki oyuncu, 2 Eylül'de Fatih Karagümrük'le anlaştı.
Lamkel Ze, bugün itibariyle Karagümrük'le de yollarını ayırdı. İstanbul kulübünden yapılan açıklamada "Didier Lamkel Ze ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz." ifadelerine yer verildi.
10 MAÇTA 3 GOL, 3 ASİST
Bu sezon 1. Lig'de 10 maça çıkan Didier Lamkel Ze, 3 gol atarken 3 kez de asist yaptı.
Etiketler: #Didier Lamkel Ze #Fatih Karagümrük #Fesih
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