Spor İstanbul 2025 yılında 1 milyon kişiyi sporla buluşturdu

İstanbullulara ekonomik koşullarda kaliteli ve kapsamlı spor hizmeti vermek, İstanbul’un fiziksel aktivite oranını artırmak ve halk sağlığının korunmasına katkı sağlamak için çalışan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul, 2025 yılında da dur durak bilmedi. Spor İstanbul, bir yandan tesislerinde ve açık alanlarda İstanbullulara spor ve fiziksel egzersiz yaptırırken, diğer yandan uluslararası sportif organizasyonlarıyla dünya çapında yine ses getirdi. Spor İstanbul’un yıl boyunca gerçekleştirdiği etkinliklerde 1 milyon kişi toplam 10 milyon kez spor ve fiziksel egzersiz yaptı.

PROF. DR. BİLGE DONUK: “SOSYAL BAKIŞLA 1 MİLYONA ULAŞTIK”

İBB Spor İstanbul Genel Müdürü Prof. Dr. Bilge Donuk, başarılı bir yılı geride bıraktıklarını belirterek, “Daha hareketli bir İstanbul için elimizdeki tüm olanakları seferber ettik. Bin 100 eğitmenimizle 73 tesis ve yüzlerce açık alanda, 1 milyonu bulan İstanbulluya spor ve egzersiz yaptırdık. Emeklilere, 65 yaş üstü vatandaşlara sadece 1 TL’ye hizmet vermeye başladık. Öğrencilere yüzde 50 indirim sunduk. Özel gereksinimli bireylere ücretsiz seanslar sağladık. Türkiye İş Bankası İstanbul Maratonu ve İstanbul Yarı Maratonu’nu da yine yüksek standartlarda düzenleyerek İstanbul’un tanıtımına büyük katkı sunduk.” dedi.

PROF. DR. BİLGE DONUK: “YENİ PROJELER GELECEK”

Prof. Donuk, 2026 yılında da aynı azimle çalışacaklarını belirterek, “Tesislerimizi tek bir saat bile boş kalmayacak şekilde işletmeye devam edeceğiz. Sosyal belediyecilik anlayışıyla spora erişim imkânı düşük olan toplumun her kesiminden vatandaşlar için yeni projeler hazırlayacağız. Spor İstanbul, kaliteli bir yaşam için adeta önleyici sağlık hizmeti sunan bir kurum yaklaşımını koruyacak.” dedi.

İSTANBUL’DA HERKES SPORLA BULUŞTU

2025 yılında sporu herkes için erişilebilir kılma vizyonuyla hareket eden Spor İstanbul, emekliler ile 65 yaş ve üzerindeki İstanbullular için sadece 1 TL’ye fiziksel egzersiz uygulamasını ve öğrencilere %50 indirim kampanyasını hayata geçirdi. Toplam 40 bin emekli ve 65 yaş üstü İstanbullu, yüzme, fitness ve grup derslerine katılarak daha hareketli bir yaşama adım attı. 2025 yılında 150 bine yakın öğrenci de yüzde 50 indirimle Spor İstanbul tesislerinden yararlandı.

Sosyal desteklerin yanı sıra İBB Spor İstanbul, geçen yıl voleyboldan futbola, basketboldan badmintona kadar 21 farklı branşta, 3–17 yaş arası toplam 120 bin çocuğa temel spor eğitimi verdi. Bu eğitimlerde başarılı olan çocuklar Gelişim Ligi gruplarına alındı. Gelişim Ligleri finallerindeki müsabakalarda Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray, VakıfBank, İBBSK ve Eczacıbaşı başta olmak üzere çeşitli kulüpler, beğendikleri çocukları altyapılarına davet etti. Spor İstanbul ayrıca 146 okul spor salonunda 13 farklı branşta 26 bin çocuğa spor eğitimi verdi. Böylece toplamda 146 bin çocuk temel spor eğitimi ile buluştu. Özel gereksinimli bireylere de 40 tesiste 17 ayrı branşta hizmet verilirken, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde düzenlenen yüzme yarışlarıyla toplumsal farkındalığın artırılmasına da destek verdi. Spor İstanbul’un Cuma Tenis Turnuvası’na yıl boyunca bin 300 kişi katıldı. Master Yüzme Yarışları’nda yaklaşık 550 kişi kulaç atarken, plaj etkinlikleriyle de 15 bin 300 kişiye ulaşıldı.

İBB Spor İstanbul, fiziksel egzersiz için yalnızca tesisleriyle yetinmedi. 36 ilçede, parklardan deniz kenarlarına kadar 350’ye yakın açık alan noktasında haftanın her günü binlerce kişiye egzersiz yaptırıldı. Bunun yanı sıra Spor İstanbul YouTube kanalında eğitmenler tarafından her gün canlı yayınlarla fiziksel egzersiz içerikleri sunularak ev ve iş yerlerindeki vatandaşlar hareket etmeye teşvik edildi.

MARATONDA İKİ YENİ REKOR DAHA

İBB Spor İstanbul, 2025 yılında da Türkiye İş Bankası İstanbul Maratonu ile Türkiye İş Bankası İstanbul Yarı Maratonu’nu büyük bir başarıyla düzenledi. Dünyanın kıtalararası tek maratonu olan İstanbul Maratonu’nda, 4 bin 568 kişiyle bitiren sporcu rekoru kırıldı. Maratonda dört ayrı kategoride toplam 39 bin kişi yarıştı. İstanbul Yarı Maratonu da 13 bin 45 kişiyle katılım rekoruna sahne oldu.

İstanbul Maratonu, 166 milyon TL ile ayrıca bağış rekoruna da imza attı. İstanbul Yarı Maratonu’nda ise 20 milyon TL bağış toplandı. Böylece toplam 186 milyon TL’lik bağışla yüz binlerce canlının hayatına dokunuldu.

Spor İstanbul, geçen yıl Üsküdar’da 5 bin kişinin katılımıyla İstanbul’u Koşuyorum ve 19 Mayıs Gençlik Kupası organizasyonlarını da başarıyla gerçekleştirdi.

BU İŞLER GÖNÜLSÜZ OLMAZ

İBB Spor İstanbul’un düzenlediği etkinliklerde gönüllülerin verdiği destek de büyük rol oynadı. Türkiye’nin en büyük ve en etkili gönüllü ağlarından birine sahip olan Spor İstanbul, geçen yıl bin 846 gönüllüsüyle birlikte omuz omuza çalıştı. Gönüllüler, İstanbul’un ev sahipliği yapacağı 2027 Avrupa Oyunları için de önemli bir konuma sahip olacak.