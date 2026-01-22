Galatasaray'dan Trabzonspor'a yeni teklif: Transferde 'dev' görüşme!

Galatasaray'ın, Christ Inao Oulai için Trabzonspor'a sunduğu teklifi yenileyeceği iddia edildi.

İlk olarak Trabzonspor'a 20 milyon Euro ve Ahmed Kutucu'nun bonservisini teklif eden Galatasaray, 'hayır' cevabı almıştı. Sarı-kırmızılıların, bunun üzerine ikinci bir teklif hazırladığı aktarıldı.

GALATASARAY'DAN YENİ TEKLİF

HT Spor'un haberine göre; Galatasaray, bu kez 25 milyon Euro ile birlikte Ahmed Kutucu'yu teklif edecek.

Trabzonspor'un Ouali için en az 40 milyon Euro ve bir önceki kulübü Bastia'ya verilecek sonraki satıştan yüzde 20'lik kar payı istediği öğrenildi.

GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR İDDİASI

Görüşmelerin iki kulübün başkanları düzeyinde devam ettiği kaydedildi.

Trabzonspor, Oulai'yi 5.5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyerek almıştı.

10 MAÇTA 5 GOLE KATKI

Ouali, Trabzonspor formasıyla çıktığı 10 lig maçında 2 gol atıp 3 asist yaptı.