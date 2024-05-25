Spor İstanbul 4. Gelişim Ligi’nde final günü

Yayınlanma: 25.05.2024 - 18:46

Güncelleme: 25.05.2024 - 18:46

Şubat ayında yapılan yılın ilk Gelişim Ligi Finali’nden sonra ikincisi için elemeler 14-22 Mayıs tarihleri arasında yapıldı. 36 tesisten cimnastik, su topu, karate, tekvando, badminton, tenis, atletizm, yüzme, futbol, voleybol, basketbol olmak üzere 11 branşta toplam 1.015 sporcu mücadele etti.

Atletizm, tenis, su topu, cimnastik, badminton, karate, tekvandoda şampiyonlar eleme etabında belli oldu. Futbol, basketbol, voleybol ve yüzme branşında ise şampiyonlar pazar günü belirlenecek. Toplam 401 sporcu mücadele verecek.

ÜÇ BÜYÜKLER DE TAKİPTE

Genç sporcuları profesyonel spor kulüpleri ile bir araya getirme fırsatı veren Gelişim Ligi Finalleri sayesinde, bu zamana kadar 692 sporcu kulüplerin altyapılarına alındı. Pazar günü düzenlenecek olan 4. Gelişim Ligi Finali’nde ise aralarında Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Enka, İBBSK’nın da olduğu çok sayıda kulübün yetenek avcısı da müsabakaları yerinden izleyecek.

İBB Hidayet Türkoğlu Spor Kompleksi’nde saat 11.00’de cimnastik ve smaç şov gösterisi ile başlayacak olan Gelişim Ligi Finali, saat 15.00’deki ödül töreniyle sona erecek.

GELİŞİM LİGİ FİNAL PROGRAMI

HİDAYET TÜRKOĞLU SPOR KOMPLEKSİ SPOR SALONU

11.00 – Açılış

11.05 – Protokol Konuşmaları

11.25 – Cimnastik Gösterisi – 75.Yıl Yüzme Havuzu Gelişim Grubu

11.30 – Cimnastik Gösterisi – Bahçelievler Spor Kompleksi Spor Okulu

11.35 – Cimnastik Gösterisi – Şile Spor Kompleksi Gelişim Grubu

11.40 – Action Team Smaç Show Basketbol Gösterisi

11.50 – Eğlenceli Kortej

12.15 – Final Müsabaka Hazırlıkları (Basketbol-Voleybol-Futbol-Yüzme)

12.30 – Spor İstanbul Gelişim Ligi Minikler Basketbol Finali ve Kupa Töreni

(Hasan Doğan Spor Kompleksi-Hamza Yerlikaya Spor Kompleksi)

13:45 – Spor İstanbul Gelişim Ligi Mini Voleybol Finali ve Kupa Töreni

(Avcılar Spor Kompleksi-Hamza Yerlikaya Spor Kompleksi)

HİDAYET TÜRKOĞLU SPOR KOMPLEKSİ FUTBOL SAHASI

12.30 – Spor İstanbul Gelişim Ligi Anadolu Yakası Futbol Finali

(Maltepe Spor Tesisi-Sultanbeyli Gölet Spor Tesisi)

13.15 – Spor İstanbul Gelişim Ligi Avrupa Yakası Futbol Finali

(Cemal Kamacı Spor Kompleksi-Edirnekapı Spor Tesisi)

14:00 – Spor İstanbul Gelişim Ligi Futbol Finali

(Anadolu Yakası Şampiyonu-Avrupa Yakası Şampiyonu Finali ve Kupa Töreni)

HİDAYET TÜRKOĞLU SPOR KOMPLEKSİ YÜZME HAVUZU

12.30 – Açılış Seremonisi

12.45 – Senkronize Artistik Yüzme Gösterisi

13.00 – Sutopu Gösteri Maçı

13.15 – Serbest Teknik Finalleri ve Ödül Töreni

13.45 – Sırtüstü Teknik Finalleri ve Ödül Töreni

14.15 – Kurbağalama Finalleri ve Ödül Töreni

14.30 – Kelebek Teknik Finalleri ve Ödül Töreni

15.00 – Genel Klasman Ödül Töreni