Galatasaray, U19 Elit Gelişim Ligi'nde şampiyon oldu

01 Haziran 2022 Çarşamba, 15:09

2021-2022 Sezonu U19 Elit Ligi Şampiyonu Galatasaray oldu. Galatasaray sahasında ağırladığı Konyaspor'u 2-1'lik skorla mağlup ederek lig bitimine 1 hafta kala 86 puan ile şampiyonluğa ulaştı.

Golleri 51'de Ahmed Jafeli ve 67'de Yusuf Erdem Gümüş kaydetti.

HAKAN BALTA ÇALIŞTIYOR

Galatasaray U19 takımını teknik direktör Hakan Balta çalışıtırıyor. Bu sezon sarı-kırmızılı takım ile 37 maça çıkan Balta, 27 galibiyet, 5 beraberlik, 5 mağlubiyetle 86 puan topladı.

4. KUPA

Sarı-kırmızılı takım 2014, 2016 ve 2019 yılları arasında U19 Gelişim Ligi'nde şampiyonluğa ulaşmıştı. Aslan bu şampiyonlukla beraber 4. kupasını kaldırdı.