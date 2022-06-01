Galatasaray, U19 Elit Gelişim Ligi'nde şampiyon oldu
Galatasaray, U19 Gelişim Ligi'nde Konyaspor'u 2-1 mağlup ederek bitime 1 hafta kala şampiyonluğa ulaştı.
2021-2022 Sezonu U19 Elit Ligi Şampiyonu Galatasaray oldu. Galatasaray sahasında ağırladığı Konyaspor'u 2-1'lik skorla mağlup ederek lig bitimine 1 hafta kala 86 puan ile şampiyonluğa ulaştı.
Golleri 51'de Ahmed Jafeli ve 67'de Yusuf Erdem Gümüş kaydetti.
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HAKAN BALTA ÇALIŞTIYOR
Galatasaray U19 takımını teknik direktör Hakan Balta çalışıtırıyor. Bu sezon sarı-kırmızılı takım ile 37 maça çıkan Balta, 27 galibiyet, 5 beraberlik, 5 mağlubiyetle 86 puan topladı.
4. KUPA
Sarı-kırmızılı takım 2014, 2016 ve 2019 yılları arasında U19 Gelişim Ligi'nde şampiyonluğa ulaşmıştı. Aslan bu şampiyonlukla beraber 4. kupasını kaldırdı.
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