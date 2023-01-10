Spor medyasına müjde

Yayınlanma: 10.01.2023 - 14:58

Güncelleme: 10.01.2023 - 14:58

Türkiye Futbol Federasyonu Disiplin Kurulu eski üyesi ve CHP Rize eski milletvekili adayı Avukat Remzi Kazmaz, 1961 yılından bu yana dışlanan spor medyasının CHP iktidarında, devletin resmi ilan gelirlerinden yararlanacağını açıkladı.

Türkiye’de bin 300 gazetenin yıllık 1 milyon lira tutarındaki resmi ilan gelirlerinden yararlandığını belirten Av. Remzi Kazmaz, spor medyasını kapsayacak basına destek programı hakkında şu bilgileri verdi:

Avukat Remzi Kazmaz

"63 YILDAN BERİ DEVLET DESTEĞİNDEN MAHRUMLAR"

"Resmi ilanlar adı verilen kamu duyuruları Cumhuriyet döneminden bu yana gazetelerde yayınlanıyor. Amaç kamu duyurularının daha çok insana ulaşması. Devlet, basını desteklemek amacıyla bu ilanların karşılığında gazetelere her ay para ödüyor. 1961 yılında Basın İlan Kurumu kurularak bu destek daha kurumsal hale getirildi. Ne yazık ki o yıllarda yapılan düzenlemelerde spor basını kapsam dışında tutuldu. Resmi ilan yayınlama hakkı sadece günlük siyasi gazetelere tanındı. Basın İlan Kurumu, 63 yıl sonra yaptığı internet medyası düzenlemesinde de spor basınını dışladı. Basına sızan yönetmeliğe göre, spor yayını yapan internet siteleri devletin resmi ilan gelirlerinden yararlanamayacak."

"60 MİLYONDAN FAZLA SPOR TARAFTARI VAR"

"Amaç resmi ilanların daha geniş bir kitleye ulaşması ise, spor medyası en önemli mecralardan biridir. Sadece futbol taraftarlığı açısından baktığımızda dört büyük takımın 60 milyon taraftarı var. Sporla ilgilenen insanların takip ettiği spor yayınlarının milyonlarca takipçisi var."

"Gençlik ve Spor eski Genel Müdürü Mehmet Atalay, Basın İlan Kurumu Genel Müdürü olduğu dönemde spor basınının resmi ilanlardan yararlanması için kurum içinde bir çalışma başlatmıştı. İyi bir devlet adamı, sporcu ve gazeteci Mehmet Atalay’dan sonra gelenler bu çalışmayı iptal etti ve hayata geçirmedi."

"SPOR MEDYASI ÇALIŞANLARINA BASIN İLAN KREDİSİ VERİLECEK"

"CHP iktidarında, Basın İlan Kurumu yönetmeliğinde yapılacak bir satırlık değişiklikle, spor medyasının gazetesi, televizyonu, dergisi ve internet siteleriyle resmi ilan gelirlerinden yararlanmasını sağlayacağız. Bugünkü rakamlarla yıllık 1 milyon lirayı aşan resmi ilan hibesinden spor medyası hak ettiği payı alacaktır."

"Spor medyasında çalışan basın emekçileri de her gazeteciye 24 ay taksitle faizsiz verilen 5 bin liranın üzerindeki basın ilan kredisinden (borç para) yararlanacaktır. Spor basınında çalışanlar, 1961’den bu yana bu tür sosyal desteklerden yararlanamamaktadır."

"YAŞAM KATEGORİSİNDEKİ SİTELERE İYİ HABER"

"Medyaya sızan Basın İlan Kurumu taslağında 'yaşam' kategorisinde yayın yapan internet siteleri de yok. Her gün milyonlarca kişinin tıkladığı bu siteler “haber sitesi” olarak değerlendirilmedi. Bu siteler resmi ilan geliri alamayacak."

"Mevzuat bu haliyle yürürlüğe girerse; sağlık, magazin, moda, kültür-sanat, eğitim, bilim, psikoloji, tarih, otomobil, spor, anne-bebek-çocuk, dekorasyon, erkek, kadın, gençlik, yeme-içme, evcil hayvan, teknoloji, emlak, gezi-turizm gibi kategorilerde yayın yapan siteler resmi ilan gelirlerinden faydalanamayacak."

"Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’na bağlanan Basın ilan Kurumu bu hatasını düzeltmezse, CHP iktidarında ayrım yapmadan tüm internet medyasının hak etiği maddi desteği alabilmesini sağlayacağız."