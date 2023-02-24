Spor organizasyonları yeniden başlıyor
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, deprem felaketi sebebiyle ertelenen spor organizasyonlarının yeniden başlayacağını duyurdu.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yaşanan deprem felaketi nedeniyle durdurulan spor organizasyonlarının yeniden başlayacağını açıkladı.
Bakan Kasapoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Ülkemizde yaşanan deprem felaketi sonrasında durdurulan spor organizasyonları yeniden başlıyor. Sporun iyileştirici ve birleştirici gücüne ihtiyacımız var. #HepBirlikte yaralarımızı sarmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
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