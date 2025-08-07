Cumhuriyet Gazetesi Logo
7.08.2025 09:48:00
Spor spikeri Ümit Aktan hayatını kaybetti

Galatasaray Spor Kulübü'nün eski futbolcusu ve spor spiker Ümit Aktan, 76 yaşında vefat etti.

Türk sporunun önemli isimlerinden Ümit Aktan, 76 yaşında hayatını kaybetti.

Ümit Aktan'ın vefatı sonrası Galatasaray Kulübü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüzün 14152 sicil numaralı üyesi, eski futbolcumuz, Türk spor basınının değerli ismi Ümit Aktan'ın vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz.

Genç yaşta Galatasaray altyapısında başlayan futbol yolculuğu, ne yazık ki talihsiz bir sakatlık nedeniyle kısa sürdü. Ancak spora ve futbola olan tutkusu hiç azalmadı. 1972 yılında TRT'de başladığı spikerlik kariyerinde, sesiyle ekranlara damga vurdu; yıllar boyunca Türk spor basınının saygın ve sevilen isimlerinden biri olarak hafızalarda yer etti.

Ümit Aktan, zarafeti, bilgisi ve kendine özgü üslubuyla yalnızca bir anlatıcı değil; spora ve insanlara değer katan bir isimdi.

Merhuma Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine, camiamıza ve Türk spor basınına başsağlığı dileriz."

