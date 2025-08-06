Eski Galatasaraylı Wilfried Zaha sitem etti: 'Takıma karşı sızlanıyorum çünkü...'

Süper Lig'de bir dönem Galatasaray'da forma giyen ve şu anda ABD'de kariyerini sürdüren Wilfried Zaha, yeni takımı Charlotte FC'de olay yaratan bir açıklama yaptı.

"TAKIMA KARŞI SIZLANIYORUM ÇÜNKÜ..."

Takım arkadaşlarının performansına tepkisini dile getiren Zaha, "Takıma karşı sızlanıyorum çünkü daha iyisini yapabileceklerini biliyorum. Herkes gelmeden bile tutkumu biliyordu. Tutkulu Zaha'yı mı, sahada yürüyen ve umursamayan Zaha'yı mı istiyorsunuz?" ifadelerini kullandı.

24 MAÇTA 11 GOLE KATKI

Bu sezon ABD'de 24 maça çıkan 32 yaşındaki yıldız kanat, 6 gol ve 5 asist kaydetti.