Spor Toto 1. Lig'de Samsunspor liderliğini sürdürdü

Spor Toto 1. Ligin 28. haftası, oynanan 2 maçla tamamlandı.Yılport Samsunspor, liderliğini sürdürdü

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27 Mart 2023 - 07:14
Spor Toto 1. Lig'de Samsunspor liderliğini sürdürdü
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Spor Toto 1. Lig'in 28. haftası, oynanan iki maçla sona erdi.

Ligde bugün oynanan maçlarda Çaykur Rizespor deplasmanda Eyüpspor'u 1-0 yenerken, Bodrumspor da ağırladığı Erzurumspor FK ile 0-0 berabere kaldı.

Spor Toto 1. Lig'de sahasında Altınordu'yu 2-0 yenen Yılport Samsunspor, 57 puanla liderliğini sürdürdü.

Sonuçlar

Altaş Denizlispor-Dyorex Boluspor: 1-2

Yılport Samsunspor-Altınordu: 2-0

Ankara Keçiörengücü-Gençlerbirliği: 2-2

Tuzlaspor-Göztepe: 0-2

Altay-Manisa FK: 1-3

Bodrumspor-Erzurumspor FK: 0-0

Eyüpspor-Çaykur Rizespor: 0-1

29. hafta programı

Spor Toto 1. Lig'de 29. hafta maçlarının programı şöyle:

28 Mart Salı:

14.30 Dyorex Boluspor-Yılport Samsunspor (Bolu Atatürk)

17.00 Altınordu-Altaş Denizlispor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

17.00 Pendikspor-Ankara Keçiörengücü (Pendik)

29 Mart Çarşamba:

13.30 Beyçimento Bandırmaspor-Bodrumspor (Bandırma 17 Eylül)

16.00 Çaykur Rizespor-Manisa FK (Çaykur Didi)

30 Mart Perşembe:

17.00 Erzurumspor FK-Altay (Pendik)

20.00 Sakaryaspor-Eyüpspor (Yeni Sakarya Atatürk)


Spor Toto 1. Lig Yılport Samsunspor lider

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