Spor Toto 1. Lig'de Samsunspor liderliğini sürdürdü
Spor Toto 1. Ligin 28. haftası, oynanan 2 maçla tamamlandı.Yılport Samsunspor, liderliğini sürdürdü
Spor Toto 1. Lig'in 28. haftası, oynanan iki maçla sona erdi.
Ligde bugün oynanan maçlarda Çaykur Rizespor deplasmanda Eyüpspor'u 1-0 yenerken, Bodrumspor da ağırladığı Erzurumspor FK ile 0-0 berabere kaldı.
Spor Toto 1. Lig'de sahasında Altınordu'yu 2-0 yenen Yılport Samsunspor, 57 puanla liderliğini sürdürdü.
Sonuçlar
Altaş Denizlispor-Dyorex Boluspor: 1-2
Yılport Samsunspor-Altınordu: 2-0
Ankara Keçiörengücü-Gençlerbirliği: 2-2
Tuzlaspor-Göztepe: 0-2
Altay-Manisa FK: 1-3
Bodrumspor-Erzurumspor FK: 0-0
Eyüpspor-Çaykur Rizespor: 0-1
29. hafta programı
Spor Toto 1. Lig'de 29. hafta maçlarının programı şöyle:
28 Mart Salı:
14.30 Dyorex Boluspor-Yılport Samsunspor (Bolu Atatürk)
17.00 Altınordu-Altaş Denizlispor (Bornova Aziz Kocaoğlu)
17.00 Pendikspor-Ankara Keçiörengücü (Pendik)
29 Mart Çarşamba:
13.30 Beyçimento Bandırmaspor-Bodrumspor (Bandırma 17 Eylül)
16.00 Çaykur Rizespor-Manisa FK (Çaykur Didi)
30 Mart Perşembe:
17.00 Erzurumspor FK-Altay (Pendik)
20.00 Sakaryaspor-Eyüpspor (Yeni Sakarya Atatürk)
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