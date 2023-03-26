Denizlispor'da Kemal Kılıç dönemi

Spor Toto 1’inci Lig ekiplerinden A. Denizlispor, Giray Bulak ile yollarını ayırmasının ardından teknik direktörlük için Kemal Kılıç ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlandığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26 Mart 2023 - 14:57
Denizlispor'da Kemal Kılıç dönemi
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Spor Toto 1'inci Lig'de son olarak evinde Dyorex Boluspor'a 2-1 yenilen ve Teknik Direktör Giray Bulak'la yollarını ayıran düşme potasındaki Altaş Denizlispor, yeni çalıştırıcısını buldu.

Yeşil-siyahlılar son olarak 1'inci Lig ekibi Adanaspor'da görev yapan deneyimli teknik adam Kemal Kılıç'la anlaşma sağladı.

Kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Kemal Kılıç ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlamıştır. Kemal Kılıç’a hoş geldin diyor, kendisine kulübümüz ile başarılar diliyoruz" denildi. 


Altaş Denizlispor Giray Bulak Kemal Kılıç Teknik Direktör

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