Trabzonspor'un yeni başkanı Ertuğrul Doğan oldu!

Yayınlanma: 26 Mart 2023 - 18:15

Güncelleme: 26 Mart 2023 - 18:15

Trabzonspor'da Seçimli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirildi. Yeni başkan tek aday olarak giren Ertuğrul Doğan oldu.

Bordo-mavili kulübün 55 yıllık tarihinde 48. yönetim kurulu seçilen 46 yaşındaki Doğan, Trabzonspor'un 18. başkanı olarak göreve başladı.

ERTUĞRUL DOĞAN'DAN İLK AÇIKLAMALAR

Ertuğrul Doğan, ilk açıklamasında, "Trabzonspor'un yeni başkanı olmaktan büyük onur ve gurur duyuyorum. Bu görevi en iyi şekilde yerine getireceğim. Yönetim kurulundaki arkadaşlarımla birlikte kulübün menfaatini ön planda tutacağımızın sözünü veriyorum." dedi.

Bordo-mavili kulübün yeni başkanı sözlerine, "Tek gerçeğimiz olacak, kulübümüzün çıkarları. Yeni bir hikayeye başlıyoruz demiştim, bu hikayenin kahramanları, Trabzonspor camiasının bileşenleri yani sizler olacaksınız. Biz büyük bir aileyiz. Şu andaki sorunlarımızı ortadan kaldırabilecek hafızaya, kültüre ve güçlü bir iradeye sahibiz. Kimse endişe etmesin, beraber aydınlık yarınlara yürüyeceğiz" şeklinde devam etti.

Ertuğrul Doğan son olarak, "Desteklerini ileten herkese canı gönülden teşekkürlerimizi sunuyoruz. Allah yolumuzu açık etsin, dualarınızı esirgemeyin. Saygı ve sevgilerimle" sözlerini sarf etti.

Doğan'ın başkanlığındaki yönetim kurulunda şu isimler yer alıyor:

Asil Üyeler: Zeyyat Kafkas, Ali Haydar Gedikli, Sami Karaman, Kemal Ertürk, Serkan Kılıç, Nevzat Kaya, Faruk Hacıhaliloğlu, Yahya Karahasan, Taner Fikret Saral, Coşkun Öztürk, Ahmet Beşir, İbrahim Şahinkaya, Derviş Köz, Birhan Emre Yazıcı

Yedek Üyeler: Ceyhun Eskici, Hüseyin Ekşi, İmdat Yılmaz, Fatih Solak, Selim Burak Özdemir, Mustafa Atmaca, Ali Beyazlı.

Genel kurulda ayrıca yönetim kurulu için Deniz Erçin, Recep Bakırtaş, Harun Özdemir, Levent Sekban, Aydın İskender ve Muhammet Başkan, asil adaylık başvurusunda bulundu.