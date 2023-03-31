Spor Toto 1.Lig’de 30. haftanın hakemleri belli oldu

Spor Toto 1. Lig’in 30. haftasında oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler açıklandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31 Mart 2023 - 15:45
Spor Toto 1.Lig’de 30. haftanın hakemleri belli oldu
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Spor Toto 1. Lig’de 30. hafta heyecanı yarın, 2 Nisan Pazar ve 3 Nisan Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Bu mücadelelerde görev alacak hakemler, Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) resmi internet sitesinden yapılan açıklamayla duyuruldu.

Ligde 30. haftanın programı ve hakemler şöyle:

Yarın

13.30 Denizlispor - Göztepe: Muhammet Ali Metoğlu

20.30 Samsunspor - Pendikspor: Suat Arslanboğa

2 Nisan Pazar

13.30 Ankara Keçiörengücü - Tuzlaspor: Ali Yılmaz

13.30 Manisa FK - Gençlerbirliği: Hüseyin Göçek

20.30 Çaykur Rizespor - Bandırmaspor: Burak Şeker

3 Nisan Pazartesi

20.30 Altay - Sakaryaspor: Çağdaş Altay

20.30 Eyüpspor - Erzurumspor: Direnç Tonusluoğlu


Spor Toto 1. Lig hakem türkiye futbol federasyonu

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