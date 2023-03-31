Eyüpspor'a bir darbe de Sakarya'dan!
Spor Toto 1. Lig 29. hafta maçında Eyüpspor, Sakaryaspor'a 2-0 mağlup oldu.
Spor Toto 1. Lig 29. hafta maçında Eyüpspor, Sakaryaspor ile karşılaştı.
Yeni Sakarya Stadyumu'nda oynanan maçı Sakaryaspor 2-0 kazandı. Ev sahibi ekibin goller 16. dakikada Kassongo ve 42. dakikada Çağlayan Menderes'ten geldi.
Lider Samsunspor'un 7 puan gerisinde bulunan Eyüp, ligde üst üste 2. mağlubuyetini aldı. Sakaryaspor ise üst üste 4. kez kazandı.
Alınan bu sonucun ardından Sakaryaspor puanını 52'e çıkardı. Eyüpspor ise 53 yaptı.
Ligin bir sonraki haftasında Sakaryaspor, Altay deplasmanına gidecek. Eyüpspor ise Erzurum'u konuk edecek.
Stat: Yeni Sakarya Atatürk
Hakemler: Burak Pakkan, Kamil Çetin, Muratcan Ilgaz
Sakaryaspor: Furkan Köse, Çağlayan Menderes, Burak Süleyman (Dk. 84 Oğuzhan Akgün), Hakan Yavuz (Dk. 90 Grechyshkin), İbrahim Has, Oğuz Yıldırım, Sacko (Dk. 76 Dimitrov), Donkor, İsmail Erdoğan, Nalepa, Kasongo (Dk. 90 Mehmet Akyüz),
Eyüpspor: Harun Tekin, Santos, Cenk Ahmet Alkılıç (Dk. 63 Mehmet Murat Uçar), Uğur Demirok, Ömer Bayram, Taşkın İlter (Dk. 85 Alpaslan Öztürk), İbrahim Akdağ (Dk. 45 Thill), Sinan Kurt, Halil Akbunar (Dk. 75 Del Valle) İbrahim Yılmaz, (Dk. 63 Dibba) Babel
Gol: Dk. 16 Kasongo, Dk. 42 Çağlayan Menderes (Sakaryaspor)
Sarı kartlar: Dk. 9 İbrahim Akdağ, Dk. 73 Ömer Bayram (Eyüpspor) Dk. 59 Nalepa, Dk. 63 Burak Süleyman, Dk. 71 Sacko (Sakaryaspor)
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