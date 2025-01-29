Spor Toto, PAOK'u geçerek yarı finale yükselmeyi başardı!

Spor Toto Erkek Voleybol Takımı, 3-1 kazandığı CEV Challenge Kupası 4'lü final turu ilk maçının rövanşında Yunan ekibi PAOK'u 3-0 yenerek yarı finale çıktı.

Spor Toto, PAOK'u geçerek yarı finale yükselmeyi başardı!
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.01.2025 - 21:49

Spor Toto Erkek Voleybol Takımı, 3-1 kazandığı CEV Challenge Kupası 4'lü final turu ilk maçının rövanşında Yunan ekibi PAOK'u 3-0 yenerek yarı finale çıktı.

Spor Toto, yarı finalde Cucine Lube (İtalya) ile Nova Tech Lycurgus (Hollanda) arasındaki eşleşmenin galibiyle karşılaşacak.

Salon: TVF Ziraat Bankkart

Hakemler: Sebastien Jacob (Fransa), Sergej Rodin (Litvanya)

Spor Toto: Muhammed Kaya, Hidalgo, Mustafa Koç, Edgar, Muagututia, Ömer Furkan Dur (Beytullah Hatipoğlu, Doğukan Yaltıraklı, Doğan Karakoç, Mustafa Cengiz, Gökhan Gökgöz, Batuhan Avcı)

PAOK: Lobyzenko, Galiotos, Katic, Kolev, Dimitrios Mouchlias, Ljaftov (Kokkinakis, Vasileios Mouchlias, Stefanidis, Saltaferidis, Stavros Mouchlias, Gkroumousas)

Setler: 25-19, 25-14, 25-23

Süre: 73 dakika


Etiketler: #Spor Toto Erkek Voleybol Takımı #PAOK #CEV Challenge Kupası
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler