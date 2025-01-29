Spor Toto, PAOK'u geçerek yarı finale yükselmeyi başardı!
Spor Toto Erkek Voleybol Takımı, 3-1 kazandığı CEV Challenge Kupası 4'lü final turu ilk maçının rövanşında Yunan ekibi PAOK'u 3-0 yenerek yarı finale çıktı.
Spor Toto Erkek Voleybol Takımı, 3-1 kazandığı CEV Challenge Kupası 4'lü final turu ilk maçının rövanşında Yunan ekibi PAOK'u 3-0 yenerek yarı finale çıktı.
Spor Toto, yarı finalde Cucine Lube (İtalya) ile Nova Tech Lycurgus (Hollanda) arasındaki eşleşmenin galibiyle karşılaşacak.
Salon: TVF Ziraat Bankkart
Hakemler: Sebastien Jacob (Fransa), Sergej Rodin (Litvanya)
Spor Toto: Muhammed Kaya, Hidalgo, Mustafa Koç, Edgar, Muagututia, Ömer Furkan Dur (Beytullah Hatipoğlu, Doğukan Yaltıraklı, Doğan Karakoç, Mustafa Cengiz, Gökhan Gökgöz, Batuhan Avcı)
PAOK: Lobyzenko, Galiotos, Katic, Kolev, Dimitrios Mouchlias, Ljaftov (Kokkinakis, Vasileios Mouchlias, Stefanidis, Saltaferidis, Stavros Mouchlias, Gkroumousas)
Setler: 25-19, 25-14, 25-23
Süre: 73 dakika
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