Spor Toto set vermeden kazandı

CEV Challenge Kupası 16'lı final turu ilk maçta Spor Toto, Neftohimik'i deplasmanda 3-0 mağlup etti.

Spor Toto set vermeden kazandı
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.11.2024 - 22:27

Spor Toto Erkek Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası 16'lı final turu ilk maçında Bulgaristan temsilcisi Neftohimik'i deplasmanda 3-0 yendi.

Burgaz kentiyle aynı adı taşıyan spor salonunda oynanan müsabakayı 25-20, 26-24 ve 25-18'lik setlerle Spor Toto kazandı.

Rövanş karşılaşması, 21 Kasım'da Ankara'da yapılacak.


Etiketler: #CEV Challenge Kupası #Spor Toto Erkek Voleybol Takımı #Neftohimik
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