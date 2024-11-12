Spor Toto set vermeden kazandı
CEV Challenge Kupası 16'lı final turu ilk maçta Spor Toto, Neftohimik'i deplasmanda 3-0 mağlup etti.
Spor Toto Erkek Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası 16'lı final turu ilk maçında Bulgaristan temsilcisi Neftohimik'i deplasmanda 3-0 yendi.
Burgaz kentiyle aynı adı taşıyan spor salonunda oynanan müsabakayı 25-20, 26-24 ve 25-18'lik setlerle Spor Toto kazandı.
Rövanş karşılaşması, 21 Kasım'da Ankara'da yapılacak.
Spor Haberleri
- Türk Hava Yolları, adını 8'li final turuna yazdırdı
- Fenerbahçe, burs verdiği çocukları ağırladı!
- FIFA yeni sistem için çalışmalara başladı!
- Hakan Çalhanoğlu'ndan Galatasaray itirafı!
- Türkiye-Galler maçının hakemi belli oldu!
- Hasan Arat'tan adalet çağrısı
- Fenerbahçe'de hedef Ansu Fati...
- Kasımpaşa'da Hakan Keleş dönemi resmen başladı!
- Serie A'nın dev kulübü Okan Buruk ile görüştü...
- Rıza Çalımbay: Emre Mor ve Chamberlain'i istedik, olmad
En Çok Okunan Haberler
-
- Ülkü Ocakları'ndan protesto: MHP'li başkandan tehdit!
- İki ünlü markanın balları sahte çıktı!
- Nasuh Mahruki'den ilk açıklama Cumhuriyet'e
- ‘Çalışanı yok, müdürü 90 bin lira maaş alıyor’
- Atatürk 'sticker'ına basan kişiyi uçarak dövdü
- 'Alnı secdeye düşenlerin iktidarında...'
- 'Üs bölgesi' kamera görüntüleri ortaya çıktı
- 9 sayfalık not bırakmışlar
- 'Sessiz katil' konusunda önemli uyarılar
- Yazarımız Meydan'dan, Acemoğlu'na 'Atatürk' yanıtı