Spor Toto Süper Lig'de 12. haftanın hakemleri belli oldu

Spor Toto Süper Lig'in 12. hafta maçlarında görev yapacak hakemler belirlendi.

cumhuriyet.com.tr
26 Ekim 2022 Çarşamba, 19:36
Spor Toto Süper Lig'de 12. haftanın hakemleri belli oldu
Abone Ol google-news

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre ligde 12. haftanın hakemleri şunlar:

28 Ekim Cuma:

20.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Galatasaray: Bahattin Şimşek

29 Ekim Cumartesi:

14.30 Arabam.com Konyaspor-Kasımpaşa: Atilla Karaoğlan

20.00 Corendon Alanyaspor-Gaziantep FK: Arda Kardeşler

30 Ekim Pazar:

14.30 MKE Ankaragücü-Atakaş Hatayspor: Yaşar Kemal Uğurlu

17.00 Yukatel Kayserispor-Adana Demirspor: Volkan Bayarslan

17.00 Beşiktaş-HangiKredi Ümraniyespor: Tugay Kaan Numanoğlu

20.00 İstanbulspor-Fenerbahçe: Mustafa Kürşad Filiz

31 Ekim Pazartesi:

20.00 Demir Grup Sivasspor-Fraport TAV Antalyaspor: Mete Kalkavan

20.00 Medipol Başakşehir-Bitexen Giresunspor: Mert Güzenge


Spor Toto Süper Lig süper lig hakem MHK TFF

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler