Spor Toto Süper Lig'de 12. haftanın hakemleri belli oldu
Spor Toto Süper Lig'in 12. hafta maçlarında görev yapacak hakemler belirlendi.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre ligde 12. haftanın hakemleri şunlar:
28 Ekim Cuma:
20.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Galatasaray: Bahattin Şimşek
29 Ekim Cumartesi:
14.30 Arabam.com Konyaspor-Kasımpaşa: Atilla Karaoğlan
20.00 Corendon Alanyaspor-Gaziantep FK: Arda Kardeşler
30 Ekim Pazar:
14.30 MKE Ankaragücü-Atakaş Hatayspor: Yaşar Kemal Uğurlu
17.00 Yukatel Kayserispor-Adana Demirspor: Volkan Bayarslan
17.00 Beşiktaş-HangiKredi Ümraniyespor: Tugay Kaan Numanoğlu
20.00 İstanbulspor-Fenerbahçe: Mustafa Kürşad Filiz
31 Ekim Pazartesi:
20.00 Demir Grup Sivasspor-Fraport TAV Antalyaspor: Mete Kalkavan
20.00 Medipol Başakşehir-Bitexen Giresunspor: Mert Güzenge
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