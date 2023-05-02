Spor Toto Süper Lig'de son durum: 32. hafta sonuçları ve 33. hafta fikstürü
Spor Toto Süper Lig'de 32. hafta oynanan tek maçla sona erdi. Süper Lig'de 32. hafta oynanan derbide Beşiktaş'a yenilen Galatasaray liderliğini sürdürdü. İşte 32. hafta sonuçları ve 33. haftanın maç programı...
Spor Toto Süper Lig'de küme düşme hattını yakından ilgilendiren haftanın kapanış mücadelesinde İstanbulspor, Bitexen Giresunspor'u 1-0 yenerek avantaj sağladı.
Haftanın kritik mücadelesinde Beşiktaş, Galatasaray'ı 3-1 mağlup etti. VavaCars Fatih Karagümrük'ten sonra Beşiktaş karşısında da puan kaybı yaşayan Galatasaray liderliğini sürdürdü.
Şampiyonluk mücadelesi veren takımlardan Fenerbahçe ise eksik kalmasına rağmen Demir Grup Sivasspor'u deplasmanda 3-1 yendi ve zirveyle arasındaki puan farkını 3'e indirdi.
32. HAFTANIN SONUÇLARI
Corendon Alanyaspor-HangiKredi Ümraniyespor: 1-0
VavaCars Fatih Karagümrük-Fraport TAV Antalyaspor: 0-1
Arabam.com Konyaspor-Trabzonspor: 2-1
Demir Grup Sivasspor-Fenerbahçe: 1-3
MKE Ankaragücü-Kasımpaşa: 0-0
Beşiktaş-Galatasaray: 3-1
İstanbulspor-Bitexen Giresunspor: 1-0
Bu arada Gaziantep FK'yi konuk etmesi gereken Yukatel Kayserispor ile Atakaş Hatayspor ile evinde oynaması gereken Medipol Başakşehir, 32. haftayı hükmen 3-0 kazanarak geçecek.
33. HAFTANIN PROGRAMI
Süper Lig'de 33. hafta müsabakalarının programı şu şekilde:
6 Mayıs Cumartesi:
16.00 Adana Demirspor-Corendon Alanyaspor (Yeni Adana)
19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Beşiktaş (Corendon Airlines Park Antalya)
7 Mayıs Pazar:
13.30 HangiKredi Ümraniyespor-Demir Grup Sivasspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)
16.00 Arabam.com Konyaspor-Yukatel Kayserispor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
19.00 Bitexen Giresunspor-Fenerbahçe (Çotanak)
8 Mayıs Pazartesi:
20.00 Trabzonspor-MKE Ankaragücü (Şenol Güneş)
20.00 Galatasaray-Medipol Başakşehir (Nef)
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