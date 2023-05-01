Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi!
Spor Toto Süper Lig'de 32. haftanın maçlarının ardından şampiyonluk oranlarını güncellendi.
Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray karşılaştı. Fenerbahçe, Sivasspor deplasmanına çıktı.
Tamamlanan karşılaşmaların ardından şampiyonluk oranları güncellendi.
İddaa'nın şampiyonluk oranlarına göre, Galatasaray 1.25 oranı ile favori olarak gösterildi.
Sivasspor deplasmanından galibiyet ile dönen Fenerbahçe'nin oranı ise 2.00 olarak belirlendi.
Galatasaray derbisini kazanan Beşiktaş'ın şampiyonluk oranı 4.00 olarak ilan edildi.
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