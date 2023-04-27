PFDK'den 3 Süper Lig kulübüne para cezası

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Spor Toto Süper Lig'den 3 kulübe para cezası verdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.04.2023 - 20:36
PFDK'den 3 Süper Lig kulübüne para cezası
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Federasyondan yapılan açıklamaya göre çeşitli gerekçelerle Beşiktaş'a 250 bin, Kayserispor'a 84 bin, Giresunspor'a ise 56 bin lira para cezası verildi.

Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Kayserispor'un bazı tribünlerindeki taraftarlarının elektronik biletlerinin ise bloke edilmesi kararlaştırdı.

Kurul ayrıca, Sakaryaspor Teknik Direktörü Turgay Sütcüoğlu'na 1 maç men cezası verdi.


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