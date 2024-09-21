Spor yazarı Ercan Güven hayatını kaybetti!
Spor basınının usta kalemlerinden Ercan Güven, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.
Türk spor basınının duayen isimlerinden Ercan Güven, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
Milliyet Gazetesi’nde 1980'li yıllardan bu yana spor yazarlığı yapan Güven, gece saatlerinde geçirdiği kalp krizi sonrası tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Spor dünyası, kısa süre içinde gelen ikinci büyük kayıpla sarsıldı. Geçtiğimiz günlerde, spor basınının bir diğer efsane ismi Ahmet Çakır da 72 yaşında yaşamını yitirmişti.
Etiketler: #Ercan Güven #hayatını kaybetti #spor yazarları
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