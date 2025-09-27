Spor yazarları Alanyaspor - Galatasaray maçını yorumladı: 'Galatasaray kazanmış olabilir ama Buruk bu maçı kaybetti'

Trendyol Süper Lig'de Galatasaray, deplasmanda Alanyaspor'u 1-0 mağlup edip 7'da 7 yaptı. Spor yazarları, sarı-kırmızılı takımın performansını ve 90 dakikayı yorumladı.

'EĞER GALATASARAY, LİVERPOOL MAÇINA DA ÜÇLÜ SAVUNMAYLA ÇIKACAKSA...'

Uğur Meleke: "Okan Buruk Buruk’un son 4 resmi maçtaki savunma göbeği seçimleri şöyle: Eyüp maçı Davinson-Abdülkerim... Frankfurt’ta Singo-Davinson... Konya maçı Singo-Abdülkerim... Alanya’da Singo-Davinson-Abdülkerim üçlüsü... Savunma göbeği istikrar işi. Forvetlerinizi döndürerek oynatmanız size çok hasar vermeyebilir ancak savunma merkezi uyum ister. Buruk’un 4 resmi maçta 4 değişik savunma göbeğiyle oynamasına anlam veremiyorum. Eğer Galatasaray, Liverpool maçına da üçlü savunmayla çıkacaksa bunu son derece riskli buluyorum. Büyük teknik adamlar büyük maçlarda büyük kararlar vermez, tam aksine onu sıradan bir günmüş gibi ele alır ve en iyi bildiği modelle çıkar sahaya." (Hürriyet)

'LEROY SANE'Yİ NE ZAMAN İZLEYECEĞİZ MERAK EDİYORUM'

Levent Tüzemen: "G.Saray, orta sahayı tamamen eline geçiremediği için Akdeniz ekibinden çok ciddi baskılar yedi. Kaleci Uğurcan, kritik kurtarışlara imza attı ama en önemlisi, Ogundu'nun vuruşunda golü ayağıyla önlemesiydi. Bayern'deki Leroy Sane'yi ne zaman izleyeceğiz merak ediyorum. Alman yıldız, sahada çok koşuyor görünüyor ama sorumluluk almıyor, ikili mücadelelere girmiyor, buluştuğu topları da hücuma hızla taşımak yerine en yakınındaki arkadaşına vermeyi tercih ediyor. Sane'nin performansına baktığımızda o bölgede oynamayı öncelikle Yunus Akgün hak ediyor. Sara çok etkisizdi, ciddi pas hataları yaptı. Galatasaraylı oyuncular, rakibe çok pozisyon verdiği ve iyi oynamadığı maçta yine kazanmasını bilip 7'de 7 yaptı ve Okan Buruk'a da yeni bir rekor hediye etti." (Sabah)

'LİVERPOOL MAÇINDA OKAN BURUK'A İKİ UĞURCAN LAZIM'

Bülent Timurlenk: "Bu takım, bu transferleri üçlü defans oynamak üzere yapmadı. Üçlü oynamak için aldığı adamları da elden çıkardı. Bireysel sporlarda, idman performansınızdan siz sorumlusunuz. Sahada ya da pistte, kimse sizin açığınızı kapatmaz. Dün üçlü başlayan, ara ara dörtlü görünen Galatasaray, Alanya karşısında, Frankfurt maçı gibi bir hezimet yaşamadıysa bunu önleyen kahraman Uğurcan Çakır'dır. Okan Buruk gerçekten ne yaptığını bilmiyor. Ligin ilk altı maçında, kalesine 17 isabetli şut gelen takımına dün Alanyaspor, 22 hücum gerçekleştirip, 8 isabetli şut attı. Üstelik Galatasaray bu baskıyı yerken ve sadece tek golle öndeyken Buruk, Osimhen'i oyuna alıp, çift santrfora döndü. Galatasaray kazanmış olabilir ama Buruk bu maçı kaybetti. Bu kafayla, Liverpool maçında Okan Buruk'a iki Uğurcan lazım." (Sabah)