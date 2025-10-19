Spor yazarları, Beşiktaş - Gençlerbirliği maçını yorumladı: 'Yan gelip yatmanın bedeli'

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında konuk ettiği Gençlerbirliği'ne 2-1 yenildi. Spor yazarları Beşiktaş - Gençlerbirliği maçını yorumladı.

"KARTAL KENDİNİ ARIYOR!"

Adnan Dinçer: Sergen Yalçın’ın, Orkun Kökçü’yü kaptanlığa getirmesi kendi döneminde yeni oluşum yaratmak için önemli bir hamleydi. Yalçın’ın baskılı ve sonucu alabilen bir oyun sistemi kurmak istediği, kendini aradığı görülüyor. Ancak iki farklı Beşiktaş izledik dün. Unutulmamalıdır ki ikinci yarılardaki performans düşüşü büyük problem. Galatasaray’dan sonra Gençlerbirliği de 1-0 önde olan Kartal’a gol attı. Başkent ekibi 2-1 de öne geçip 3 puanı kaptı. Beşiktaş, teknik kapasitesiyle takıma liderlik eden Rafa’nın yanında formda oyuncu bulmakta zorlanıyor. Sahneye çıkan başka bir isim yok! Abraham gol atma becerisini geliştirmeli. Beşiktaş, savunmayı da takım halinde yapmayı becerebilmeli. Bunu yapamadığı sürece böyle şok yenilgiler sürpriz sayılmaz! (Cumhuriyet)

"BEŞİKTAŞ'TA BÜYÜK KAYIP!"

Güntekin Onay: Beşiktaş kazanması gereken Galatasaray maçını berabere bitirdi. Dün de Gençlerbirliği karşısında galibiyetin hiç zor olmadığı bir maçı öne geçtiği halde kaybetti. 2 maçın da ortak tarafı 2’nci 45 dakikalarda giderek geriye giden bir oyun ve işe yaramayan oyuncu değişiklikleri. Kocaelispor maçının da 2’nci devresinde benzer bir tablo vardı.

Sergen Yalçın’ın bazı tercihleri hatalı da olsa bu kadro dar ve alternatifsiz. Yarın Masuaku, Gedson ve Immobile gelse çarşamba günü Konya’da ilk 11 oynarlar. Hatta Beşiktaş, Joao Mario’nun bile teknik kalitesini arıyor.

Beşiktaş’ın Fenerbahçe derbisi öncesinde Konyaspor ve Kasımpaşa maçlarını mutlak kazanması şart aksi takdirde siyah beyazlılar için sezon yine erken biter. (Hürriyet)

"YAN GELİP YATMANIN BEDELİ"

Bilal Meşe: Teknik adamların kadro tercihlerine saygı duyarım, mutlaka bildikleri vardır! Ne var ki, skor tabelasından bağımsız yazıyorum, Sergen Yalçın’ın 11 tercihinde bir tuhaflık var! Örneğin Rıdvan’ı görünce şaşırmadım değil! 78 dakika oyunda kaldı, bir tane orta ya da derinlemesine pasını gördünüz mü, ben görmedim! Bir de Svensson var, gönderilmek istendi, evde kaldı ! Bu psikolojide ondan iyi futbol beklemek hayalcilik olur!

Yahuu, koskoca Beşiktaş ilk yarıda ne yaptı, soruyorum, bence yan gelip yattı! Topla rakipten fazla oynadı, gelin görün ki, bu istatistikten sadece kaleye bulan bir şutu var Kartal’ın!

Eeee ilk yarı yan gelip yatarsanız, ‘ummadığınız taş, baş yarar’, rakip gelir, üç puanı kapar gider, evinizde darbeyi yer, oturursunuz! (Milliyet)

"CAMİA ARTIK YORULDU!"

Ali Gültiken: Son 5 yıldır ekim-kasım aylarında aynı kaderi yaşamaktan Beşiktaş camiası yoruldu. Sorumlu pozisyondaki herkesin kurduğu cümlelerin uzun metraj ve gelecek ifadeleri içermesinden de Beşiktaş camiası sıkıldı. Futbolun en temel konusu, günü ve anı doğru yönetmekten geçer.

Bugünü yok sayıp, elindekini değersiz görüp sürekli geleceği pazarlamaya çalışmak bugün Beşiktaş'ı yine karaya oturttu. Son yıllarda gördük ki, erken kaybedilen sezonların faturaları çok ağır oluyor. Sorun şu ki, bu faturaları ortaya koyanlar hesabı ödemeden sofradan kalkıyorlar. Beşiktaş camiasını büyük mutsuzlukla ve üzüntülerle baş başa bırakıyorlar. (Sabah)