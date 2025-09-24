Cumhuriyet Gazetesi Logo
Sadettin Saran'dan Fenerbahçe Beko açıklaması: 'Bizim uğurumuz'

Sadettin Saran'dan Fenerbahçe Beko açıklaması: 'Bizim uğurumuz'

24.09.2025 23:37:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Sadettin Saran'dan Fenerbahçe Beko açıklaması: 'Bizim uğurumuz'

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, Fenerbahçe Beko'nun Cumhurbaşkanlığı Kupası zaferinin ardından açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Cumhurbaşkanlığı Kupası'ndaki Beşiktaş maçının ardından konuştu.

Kupanın ardından kısa bir açıklama yapan Saran, şu sözleri kullandı:

"Gurur duyuyoruz. Avrupa şampiyonu, 4 kupa bu sene. Çok büyük başarı. Önce antrenör, oyuncular, sonra Başkan Ali Koç, sonra Sertaç, sonra da biraz bizim uğurumuz."

SERTAÇ KOMSUOĞLU'NUN SÖZLERİ

Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Sertaç Komsuoğlu ise, "Biz sadece takımın başında onlara destek olduk, onları aldık. Çocuklar Avrupa'da bir ilk başardılar biliyorsunuz. 4 kupayı alan Avrupa'da ilk takım oldular aynı sezonda. Başkanımız Ali Koç'un verdiği destekle oldu. Yeni yönetimimize de güzel bir başlangıç oldu. İnşallah bu şekilde devam ederler" diye konuştu.

Fenerbahçe yöneticisi Cem Ciritçi, "Çok mutluyuz. Sayın Ali Koç'a, sayın Sertaç Bey'e çok teşekkür ederiz. Bizim birlik ve beraberlik içinde hareket etmemiz lazım. Şampiyonluklar için camia birlikte olmalıyız. Güzel bir başlangıç yaptık. Umarım futbol takımımız da kazanır ve günü güzel kapatırız" dedi.

İlgili Konular: #fenerbahçe beko #Sadettin Saran #Cumhurbaşkanlığı Kupası

İlgili Haberler

Dev finalde kazanan Fenerbahçe Beko: 8. kez kupayı müzesine götürdü!
Dev finalde kazanan Fenerbahçe Beko: 8. kez kupayı müzesine götürdü! Fenerbahçe Beko, Cumhurbaşkanlığı Kupası finalinde karşılaştığı Beşiktaş GAIN'i 85-83 mağlup ederek kupayı müzesine götürdü.
Ali Koç'tan Fenerbahçe Beko'ya tebrik mesajı!
Ali Koç'tan Fenerbahçe Beko'ya tebrik mesajı! Fenerbahçe'nin eski başkanı Ali Koç, bir açıklama yaparak Fenerbahçe Beko'nun Cumhurbaşkanlığı Kupası zaferini kutladı.
UEFA Avrupa Ligi'ne kabus gibi başlangıç! Fenerbahçe, Zagreb'den üzgün dönüyor!
UEFA Avrupa Ligi'ne kabus gibi başlangıç! Fenerbahçe, Zagreb'den üzgün dönüyor! UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, ilk maçına Dinamo Zagreb karşısında çıktı. Sarı lacivertliler deplasmanda mücadeleyi 3-1 kaybetti.