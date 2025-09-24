Sadettin Saran'dan Fenerbahçe Beko açıklaması: 'Bizim uğurumuz'

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Cumhurbaşkanlığı Kupası'ndaki Beşiktaş maçının ardından konuştu.

Kupanın ardından kısa bir açıklama yapan Saran, şu sözleri kullandı:

"Gurur duyuyoruz. Avrupa şampiyonu, 4 kupa bu sene. Çok büyük başarı. Önce antrenör, oyuncular, sonra Başkan Ali Koç, sonra Sertaç, sonra da biraz bizim uğurumuz."

SERTA Ç KOMSUO ĞLU'NUN S ÖZLER İ

Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Sertaç Komsuoğlu ise, "Biz sadece takımın başında onlara destek olduk, onları aldık. Çocuklar Avrupa'da bir ilk başardılar biliyorsunuz. 4 kupayı alan Avrupa'da ilk takım oldular aynı sezonda. Başkanımız Ali Koç'un verdiği destekle oldu. Yeni yönetimimize de güzel bir başlangıç oldu. İnşallah bu şekilde devam ederler" diye konuştu.

Fenerbahçe yöneticisi Cem Ciritçi, "Çok mutluyuz. Sayın Ali Koç'a, sayın Sertaç Bey'e çok teşekkür ederiz. Bizim birlik ve beraberlik içinde hareket etmemiz lazım. Şampiyonluklar için camia birlikte olmalıyız. Güzel bir başlangıç yaptık. Umarım futbol takımımız da kazanır ve günü güzel kapatırız" dedi.