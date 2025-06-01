Spor yazarları Fenerbahçe - Konyaspor maçını değerlendirdi: 'Fenerbahçe’nin onunla hızlı oynama şansı yok'

Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında TÜMOSAN Konyaspor'u 2-1 mağlup eden Fenerbahçe, sezonu galibiyetle noktaladı. Spor yazarları Fenerbahçe - Konyaspor maçını değerlendirdi.

"DEĞİŞİM ŞART"

Hilmi Türkay: "Bir sezonu daha geride bıraktık. Şampiyonluk F.Bahçe için yine hüsranla noktalandı. Peki önümüzdeki sezon öncesi neler olacak? Seçim söz konusu. Ali Koç bırakır mı, Aziz Yıldırım kongre üyelerinden istediği desteği alabilecek mi? Şartı var biliyorsunuz. Mourinho ve futbolcuların durumu ne olacak? Soru işareti çok. Zamana bırakıp yaşamak en doğrusu. Bence tepeden tırnağa kan değişimi kaçınılmaz." (Cumhuriyet)

"HOCA DESENİZ, DÜNYA UMURUNDA DEĞİL"

Gürcan Bilgiç: "Gevşeyen cıvataların artık somundan kurtulma aşamasına geldiği bir ortam. Bir gün önce takımın iki efsanesi veda ediyor arkadaşlarına. "Sahaya çıkmayalım, protesto edilebiliriz" diyorlar. Ertesi gün Kadıköy'e geleceklerin ruh halini tahmin edin artık.

Hoca deseniz, dünya umurunda değil. "Gurur ve profesyonellik" olarak açıklıyor maçın anlamını. Ne yürüyüş yapanlar, ne "istifa" diye bağıranlar ne de "Bir umut" diyerek tribünlere gelenler var hesabında.

Ve kulüp tarihindeki, böyle krizli dönemlerin değişmeyen akıbeti de gerçekleşiyor; dördüncü dakika, ilk atak- ilk şut ve gol… Rakip önde. Bir sonrasında meteor çarpması var. Olabilecek en kötü senaryolar yaşanıyor.

Yine de takım bu baskıya karşılık verdi. 20'den sonra oyunu yığdılar rakip kaleye. İrfan Can Kahveci üstlendi liderliği, sorumluluk aldı, diğerlerini de peşine taktı. Tribündeki taraftar onları ıslıklarken, "onları" sevindirecek o "golü" bulmak için uğraştılar.

Sonuç; birçok Fenerbahçeli'nin burun kıvırdığı bu futbolcular, ne kadar "karakterli" olduklarını gösterdiler." (Sabah)

"MAÇA GELMEYEN BAŞKAN OLUR MU?"

Faik Çetiner: "Maçtan önce taraftar, başkan ve yönetimi istifaya davet etmek için protesto yürüyüşü düzenliyor. Stada geliyorsun boş tribünler. Sahada oynanan futbol keyif vermiyor. Kulübede ise tartışılan bir teknik adam.

Yere göğe sığdırılamayan Skriniar, rakibin attığı golde yine hava topunu ıskaladı. Bu adamı Avrupalı görmüyor da biz mi görüyoruz? Talisca seneye problem olur. Fenerbahçe’nin onunla hızlı oynama şansı yok.

Neyse ilk yarı duran, son 30 dakika hareketlenen Fenerbahçe en azından ligi galibiyetle tamamladı. Hem de maç boyu protesto yemesine rağmen. Benim asıl merak ettiğim Başkan Ali Koç. İstifası isteniyor, ısrarla görevine devam ediyor. Ediyor ama, takımının maçlarına gelmiyor. Neden? Bilen var mı? Hiç kendi takımının maçına gelmeyen başkan olur mu?" (Fanatik)

"ŞİMDİ FATURAYI KİME KESELİM!"

Murat Özbostan: "Fenerbahçe için sezon nihayet bitti... Çok zor bir yıl geçirdi taraftar, camia, takım. Şimdi Fenerbahçe'de faturayı kimse keselim?.. Birinci sıraya Ali Koç ve yönetimi koyalım.. Bu takımı onlar kurdu, Jose Mourinho'yu Sayın Koç göreve getirdi.. Fenerbahçe başkanı seçildikten sonra ki en pahalı kadrosunu kurdu, en iyi teknik direktörü aldı ama olmadı.

Sonuç itibarıyla seçim için artık bir tarih belirlenmeli, kim ya da kimler adaysa sandığa gidilmeli. İşte o zaman Fenerbahçe'de sular durulacak. Yoksa bu gerilim atmosferi yeni sezona kadar sürecek. Kimi getirirseniz getirin ya da alın bir şey fark etmeyecek.

Özetle Fenerbahçe'nin kendisini baştan aşağı resetlemesi lazım. Mourinho kalsa da gitse bir şey değişmez artık." (Sabah)



