Spor yazarları Galatasaray-Kayserispor maçını yorumladı: 'Galatasaray yönetimine rağmen...'

Galatasaray, evinde ağırladığı Kayserispor'u 4-0 yendi. Spor yazarları maçı yorumladı.

Spor yazarlarının değerlendirmesi şu şekilde:

Levent Tüzemen: "Gabriel Sara'da yükseliş sürüyor. Brezilyalı orta saha oyuncusu, Galatasaray'ı bir oyun lideri gibi yönettiği gibi, etkili oyununu güzel golle süsledi. Mario Lemina'nın Çaykur Rizespor'da ve ilk Juventus maçında oynayamayacak olması büyük bir dezavantaj. Galatasaray yönetimi, bugün listede bulunan dört orta saha oyuncusundan birini mutlaka transfer etmeli." (Sabah)

"GALATASARAY İÇİN MORAL DEPOSU"

Murat Özbostan: "Galatasaray'ın Kayserispor'u 4-0 yendiği maç tam bir dominant performans oldu. Skor zaten net ama oyun olarak da hazırlık maçı havası hakimdi. Kayserispor sahada hiç direnç gösteremedi, Galatasaray ise rahat rahat top dolaştırdı, pozisyon üretti. Galatasaray baskıyı hiç düşürmedi, topa sahip olma oranı yüksekti, Kayseri'nin neredeyse hiç etkili atağı olmadı. İptal edilen golü ve Uğurcan'ın bomba hatası dışında. Eski Kayserispor'dan artık eser bile yok! Yeni transfer Noa Lang da ilk maçında iyi oynadı, hızıyla ve dribblingleriyle dikkat çekti; Asprilla da sonradan girip katkı verdi. Noa Lang top tekniği yüksek bir oyuncu. Sürekli içeriye doğru gitti. Hızı ve dribblingleriyle rakip savunmayı zorladı. Şut tehdidi vardı; öz güveni yüksek, cesur oynadı. Zeki, tam bir kanat tipi. Savunma katkısı bile fena değildi. İkili mücadelelerde kazandığı toplar, top çalmalar… Şampiyonluk yarışında Galatasaray'a +1 değer katar. Maç Galatasaray için moral deposu oldu". (Sabah)

"KALECİ KIRMIZI GÖRMELİYDİ"

Erman Toroğlu: "Galatasaray, kilometreyi 70'e 80'e çıkarmadan rahat kazandı. Hakeme fazla iş düşmedi. Ama bir pozisyona takıldım. Kayseri'nin kaleciye pas yaptığı pozisyonda kalecinin yaptığı penaltı.

Bakınız; kalecilerle hücumcular arasındaki bu pozisyonlarda FIFA, olayı kaleciler lehine biraz yumuşattı. Ama nasıl? Eğer kaleci hücumcu gelirken topu almak için ayağına yatıyorsa ve kalecinin elleri hücumcunun ayağına gidiyorsa sarı kart olarak değerlendiriliyor. Ama hücumcu kaleciyi geçmişse ve kaleci arkadan hücum- cuya müdahale yapmışsa, kaleciye kırmızı kart olma- sı gerekir. Burada bırakın kalecinin ellerini, rakip geçtikten sonra ayağıyla indiriyor. Kırmızı kart olmalıydı.

Su da var: Şampiyonlar Ligi'nde oynayan bir takım, oradaki kaliteli takımlar ve futbolcularla mücadele edince Kayseri gibi rakipler leblebi, çekirdek oluyor. (Sözcü)

"YÖNETİMİNE RAĞMEN..."

Bülent Timurlenk: Sara'nın iyi oyunu ve liderliği, Lemina'nın sertliği ve Lucas'ın dönüşüyle öndeki Osimhen'in de presiyle Kayseri'yi kolay çözdüler. Geçiş hücumları yerken hatayı basit pas hatalarında aramak lazım. Juventus ile eşleşmişken birinci kaptanının Juve'nin transfer dedikodusuna bakalım Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ne diyecek? Osimhen sakatlansa santrforsuz kalacak takımı için Antalya'daki kardeşi Mehmet Özbek'e, Liverpool galibiyetinde soyunma odasında Monaco'da locada yanından ayrılmayan Serdar Güzelaydın'a, iki kez gönderilip gölgede duran Cenk Ergün'e danışmadan bir karar almaz elbette... Lemina, Juve'den sonra Rize'ye karşı da yok, ortada yeni bir 6 numara da… Galatasaray kadar yönetimine rağmen başarılı bir kulüp yok Avrupa'da… (Sabah)

"FENERBAHÇE ASLA GALATASARAY GİBİ OLAMIYOR

Ahmet Çakar: "G.Saray'a baktığımızda kadro kalitesi, temposu, hızlı oynayabilme yeteneği yönünden Türkiye'nin en iyi takımı. Mesela en büyük rakibi F.Bahçe, asla tempo ve çabuk oyunda G.Saray gibi olamıyor. Sonuçta G.Saray'ın kağıt üzerinde kazanacağı maçtı ve hiç problem yaşamadan kazandılar." (Sabah)

Evren Turhan: "Galatasaray Sara'nın golünden sonra iyice rahatladı. Okan Hoca daha sonra transfer gündemi olan Icardi'yi oyuna aldı. Kaan ve Kazımcan'da oyuna dahil oldu. Icardi penaltı golüyle bu sezon ligdeki gol sayısını 10'a çıkarmış oldu. Galatasaray bu galibiyetle ligdeki çıkışına devam edecektir." (Takvim)

"OKAN HOCA MUTLUDUR"

Nihat Kahveci: "Okan hoca mutludur. Hücumda iki tane farklı tipte oyuncusu var. Kapanan takımlara karşı Lang, açık alanlar için Barış Alper. Juventus maçı... O gün Lang oynarsa şaşırmam ama bugünden tahmin yapmak zor. Maça daha çok var. Maç hemen bu çarşamba olsa Barış'ı oynatırım."