Spor yazarları, Göztepe - Beşiktaş maçını değerlendirdi: 'Beşiktaş sabaha kadar oynasa kazanamazdı'

Trendyol Süper Lig'de Beşiktaş deplasmanda Göztepe'ye 3-0 mağlup oldu. Spor yazarları, siyah-beyazlı takımın performansını ve 90 dakikayı değerlendirdi.

"SERGEN’LE OLMADI"

Adnan Dinçer: "Önce Avrupa Ligi’nden sonra Konferans Ligi’nden elenen Beşiktaş, Solskjaer’in gönderilmesinin ardından Sergen Yalçın’ın göreve gelmesiyle bir hava yakalar diye düşündük. Ancak Siyah-Beyazlılar, geçen hafta Başakşehir’i mağlup etmenin rehavetiyle başladığı İzmir deplasmanında erken yediği gollerle şok yaşadı. Göztepe ise seyircisi önünde kaçırdığı net pozisyonlarla belki de tarihi skordan oldu. İkinci yarıda da Beşiktaş varlık gösteremedi. Göztepe kontrataklarla farkı artırmak adına doğru şekilde oynayıp haklı bir galibiyet aldı." (Cumhuriyet)

STANİMİR STOİLOV, SERGEN YALÇIN'I MAT ETTİ

Uğur Meleke: "Aslında Göztepe ile oynamadan önce her teknik adam aşağı yukarı biliyor neyle karşı karşıya olduklarını. Ancak bir türlü çare de bulamıyorlar. Kurt teknik adam Stoilov, tekrar tekrar izletiyor aynı filmi rakiplerine. Dün Gürsel Aksel deplasmanına çıkan Beşiktaşlı futbolcular da, teknik direktörleri Sergen Yalçın da elbette biliyorlardı rakiplerinin stratejisini. Zira Göztepe iki sezondur her maça 3-4-2-1 başlıyor, dev oyunculardan oluşan bir savunmaları var. Geride topu eveleyip gevelemiyor, uzun vurmayı tercih ediyorlar. Yukarıda ilk topu alamasa da ikinci top için merkezde kalabalıklaşıyorlar. Kornerlerde ve uzun taçlarda çok etkililer. Sağdan Arda Okan’la, soldan Olaitan’la uzun taçlarla tehdit oluşturuyorlar. Dün bir kez daha taç atışı sonrası gol buldular Juan’la." (Hürriyet)

BEŞİKTAŞ SABAHA KADAR OYNASA KAZANAMAZDI

Güntekin Onay: "Daha fazla yerden ve akışkan bir oyun ancak Orkun ve N’didi dönünce oynanabilir. Ayrıca Sergen Yalçın, Rafa Silva’nın rakip kaleye daha yakın konuşlanabileceği bir formasyona yönelmeli. Beşiktaş, kötü oynayabilir. Maç da kaybedebilir. Ancak bu kadar reaksiyonsuzluk doğru değil. Ayrıca dün sahada yer alan orta saha kurgusu ve kalitesi Süper Lig’de maç kazanamaz. Geçen yıl sezona başlayan 11’de yer alan Masuaku, Al-Musrati ve Gedson Fernandes gibi oyuncular Beşiktaş’ın şu anki kadrosunda yok. Ayrıca siyah beyazlı takımın genel anlamda yerli oyuncu kalitesi ve özellikle de kulübesi çok yetersiz. Dün Göztepe haklı bir galibiyet elde etti. Ancak dün Sergen Hoca’nın sahaya sürdüğü orta saha ve maçın ikinci yarısındaki değişiklikler şaşırttı." (Hürriyet)

YAPIYORMUŞ GİBİ YAPMAKLA OLMAZ

Ali Gültiken: "Sezona iyi başlayan Joao Mario, alternatif oynayabilecek Musrati, eldeki oyuncular tam takıma katkı sağlamadan neden gönderildi? Ndidi ve Orkun sakat ama bu yokluklar Beşiktaş'a çok negatif yansımalarla etki ediyor. Bu maçı oyuncular üzerinden mi, teknik direktör tercihlerinden mi, yine yeni gelen transferlerin verimsizliği üzerinden mi okumak lazım şaşkınlığı içerisindeyiz." (Sabah)