Spor yazarları Pendikspor - Beşiktaş maçını yorumladı: 'Beşiktaş'ın temel problemi...'

Yayınlanma: 21.01.2024 - 10:08

Güncelleme: 21.01.2024 - 10:08

Beşiktaş, Pendikspor deplasmanından 4-0'lık mağlubiyet ile döndü. Spor yazarları karşılaşmayı değerlendirdi.

Spor yazarlarının yorumları şu şekilde:

Gülengül Altınsay: "Maç 4. dakikada Umut Nayır’ın golüyle başlıyor adeta. Bu arada Nayır neden Beşiktaş’ta kalamadı, bunu da araştırmak gerek. Golün ardından Beşiktaş’tan beklenen hemen bir tepki ama pozisyona bile giremiyorlar. Çünkü savunma geride, orta alan dağınık, forvette bir tek Rashica etkili. Fakat son vuruşlarda kimse iyi değil. Cenk zaten hiç yok.

2. yarı Demir Ege’nin yerine Ghezzal girince 4-2-3-1’e dönüyor Kartal ve orta alan iyice zayıflıyor. Böylece Pendik her topla Beşiktaş kalesine iniyor. Rebic oyuna girince Beşiktaş’ın sol kanadı hareketleniyor ama goller yine Pendik’ten geliyor. Ardı ardına atılan 2 golle skor 3-0 olunca maç 74’te bitiyor Kartal için. Üstüne bir de 4. gol geliyor. İşte yabancı oyuncu alacağız diye kadroyu böyle gelişi güzel boşaltırsanız bu oyun da bu skor da sürpriz olmaz." (Cumhuriyet)

"BEŞİKTAŞ'IN TEMEL PROBLEMİ..."

Uğur Meleke: "Dikkatli okuyucular anımsayacaklardır, Beşiktaş’ın son iki galibiyetinde Santos’un strateji ya da oyun anlamında bir tesiri olmadığını dile getirmeye çalışmıştım. Rize’yi de, Karagümrük’ü de yenen Serdar Topraktepe’nin takımıydı. Bahtiyar-Tayyip savunma göbeğini o oturttu. Demir Ege’yi altı, Hadziahmetovic’i sekiz numarada kullanan oydu. Semih-Rashica kanatlarıyla Beşiktaş’ı bir hücum stratejisine kavuşturan da o.

Ancak dün bir kez daha gördük ki, Beşiktaş’ın Semih-Rashica’nın geniş alan bulmaları, driplingleri ve şutları dışında bir hücum planı yok. Semih-Rashica şapkadan tavşan çıkarmadıklarında ortada tanımlanabilir bir oyun yok. Amir’le Oxlade’in de sezonu kapamalarıyla ligin belki de en gri, en renksiz orta sahası haline geldi Beşiktaş merkezi. Orta üçlünün neredeyse hiç katkısı yok üretime. Beşiktaş’ın şu anda temel problemi bu." (Hürriyet)

"MOURINHO OLSA FARK ETMEZ"

Güntekin Onay: "Beşiktaş’ta Fernando Santos etkisi sadece 2 maç sürdü. Etkisi derken taktiksel veya formasyon anlamında zaten bir dokunuş yoktu. Sadece daha disiplinli ve istekli bir oyuncu grubu vardı sahada. Dün Beşiktaşlı futbolcular bu sezonki coşkusuz, isteksiz görüntülerini yeniden ortaya koydu. Sahada lider özellikli, oyuna karakter koyacak, isyan edecek futbolcusu yok kolay kabullenen bir grup var. Dün bu orta saha ile Beşiktaş’ın maçı kazanması ve beklenen futbolu ortaya koyması da pek mümkün değildi. Kadro kalitesi yetersiz. Mücadele gücü ve kazanma hırsı eksik. Ayrıca Fernando Santos, dün Rebiç ile başlamalıydı. Bu farklı yenilgi belki de Beşiktaş ve Fernando Santos açısından hayırlı bir hezimet olacaktır. Birçok oyuncunun yeterlilikleri ciddi şekilde sorgulanmalı." (Hürriyet)

Bilal Meşe: "Valla, ister Santos, isterseniz Mourinho’yu getirin, fark etmez; bu kadroyla, bu kadar arkadaş!Kartal, zor günlerden geçiyor, nöbetçi teknik adamlar, umut diye getirilen Santos; ne değişti Allah aşkına? Beşiktaş, benzetme yerindeyse, “aynı tas, aynı hamam” misali! Ya, olacak iş mi bu? Kırmızı hatta bulunan Pendikspor’dan koca Kartal dört gol yer mi, biri bunu açıklasın. Santos’u 9 Türk oyuncuyu on birde sahaya sürdü diye, yerden yere vuracak halimiz yok. Portekizli hoca, iki lig, bir kupa maçı oynadı henüz... O da elinin altındaki herkese şans veriyor, tanımaya çalışıyor. Eyvallah ama Kartal sürekli kan kaybetmeye devam ediyor." (Milliyet)

"BU KADRO İLE HEDEFE GİDİLMEZ"

Ali Gültiken: "Erencan, Thiam, Halil ve Umut Nayir… Beşiktaş'a karşı bu şekilde 4 forvetle birden başlamak büyük cesaret işi. Kağıt üstünde de riskli görünüyordu ama oyun bitiminde Pendikspor'un bu kararının Beşiktaş'ı darmadağın ettiğini gördük. Beşiktaş kadro olarak artık suyunun suyundan lezzetli bir yemek yapmaya çalışıyor. Ama eldeki kadro ne kalite olarak ne de tempo olarak buna yetmiyor. Beşiktaş'ın bu sezon mutlulukları ufak kıvılcımlara bağlı olarak devam edecek gibi görünüyor. Bir maçta Semih kıpırdayacak, bir maçta Rashica bir şeyler yapacak, diğerleri de acaba onlara katılır mı noktasında beklentiler her maç revize edilecek. Ama görüyoruz ki bunların hiçbiri Beşiktaş'ın gerçek hedeflerine yetmeyecek." (Sabah)

Ali Ece: "Pendik’te merkez orta sahada Tayfur başladı. Dahasını yazmaya gerek bile yok aslında ama yazmak zorundayım: Tayfur çok iyi bir Beşiktaş taraftarı olabilir ama özellikle orta saha olarak Beşiktaş seviyesinde bir oyuncu değil. 3. dakikada ideal Beşiktaş orta sahası altıpastan kafayı öyle geri pas verme düşük şiddetinde vurmaz. Umut Nayir’in golünde aynı Tayfur yerine ideal Beşiktaş orta sahası olsa topu rakipten sökmeye çalışırken kendi kendisini ekarte ederek pozisyon dışında bırakıp şut açısı vermez. Beşiktaş’ta savunmada görev verilen isimler ise özellikle 2. yarıda rezalettiler. İkinci golde uzun taçta iki Pendikspor santrforu Umut Nayir ve Eyüpcan sırtları dönük iki kere üst üste topu aşırırken Beşiktaş savunması uçakta pencereden manzara izlermiş gibi izlediler. Beşiktaş sezondaki 5. farklı teknik direktörü ile de farklı yeniliyorsa o savunma oyuncularının nitelikleri Beşiktaş’ta oynamak için yetersiz ötesidir. Orta saha şart, savunma şartoğlu şart!" (Fanatik)