Spor yazarları, Trabzonspor - Ankaragücü maçını yorumladı!

Yayınlanma: 09.05.2023 - 09:36

Güncelleme: 09.05.2023 - 09:36

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Trabzonspor, sahasında Ankaragücü'nü 2-0 mağlup etti. Spor yazarları, Trabzonspor'un galibiyetini yorumladı.

"Bjelica’ya güvenin!" - Zeki Uzundurukan | Bjelica geldikten sonra Marek Hamsik'te 'futbola yeni başlamış gibi' bir heyecan var. Geçen sezonki görüntüsünden uzak olsa da sahada savaştı, topun olduğu her yere gitmeye çalıştı Hamsik. Tolunay Kafkas gibi tecrübeli bir teknik direktör, kırmızı karta neden itiraz etti inanamadım! Kitsiou, Hamsik'in kaval kemiğine basıyor. Topla hiçbir ilgisi yok. Hocam, bu pozisyon, hakem eğitimlerinde 'kırmızı kart'a örnek olarak gösterilir. Dünkü maçın en büyük kazanımlarından biri de Edin Visca ve Abdülkadir Ömür'ün sahalara dönmesi oldu. Bu iki oyuncu girdikten sonra potansiyelli bir Trabzonspor izledik. Çok pozisyon buldu 2. yarıda bordo-mavililer. Bir yıl sonra formasına kavuşan Serkan Asan da duygusal anlar yaşadı. Bu galibiyet ile Trabzonspor yönetimi ve teknik direktör Nenad Bjelica rahat bir nefes aldı. Bjelica ile Trabzonspor kıpırdanmaya başladı. Hoca farkını hissetmeye başladık. (Fotomaç)

"Sadece 3 puan!" - Olcay Çakır | Trabzonspor’da yeni teknik adamla dönüşümün ayak sesleri duyulsun, izleri görülsün isteniyor ama henüz ne bu sesi duyan, ne de izleri gören olduğunu düşünmüyorum. Maç öncesi durum; can derdinde, mutlak puan kavgasında bir Ankaragücü takımı ve evinde prestij mücadelesi verecek bir Trabzonspor izleyeceğimiz şeklindeydi. Amaçsız, hedefsiz bir büyük takımın yeni teknik adamıyla arayışlar içinde olması haricinde tek bir umut ışığı vardı. O da Umut Bozok ve golleriydi sanıyorum. 36yaşında Marek Hamsik sahanın ‘en ne oynadığı anlaşılan oyuncusu’ oluyorsa Trabzonspor için transfer dönemi hayli hareketli geçecek demektir. Gidenlerin sayısı, gelecek olanların sayısından fazla olursa şaşırmamak gerekir. Dün oyunu Hamsik yönetti. Oyuncuları ise ne kadar yönetmeye çalışsa da bir çoğu bildiğimiz gibiydi! (Fanatik)

Nenad Bjelica



"Özlenen Trabzonspor geliyor" - Banu Yelkovan | Geçen sezon ligin bir an evvel bitmesini isteyen şampiyonluk özlemi içinde bir Trabzonspor izliyorduk, bu sezon bambaşka sebeplerden yine sezonun çabucak bitmesini isteyen bir Trabzonspor izliyoruz. Düşme hattına yakın olmakla uzak olmak arasında bir yerde takılı kalan, son haftalarda aldığı iyi sonuçlarla alt sıralarla mesafeyi açan ve bu uzun sezonun artık sona ermesini istemek konusunda belki de benzer duygular paylaşan rakibi Ankaragücü ile prestij mücadelesi denebilecek bir karşılaşmaya çıktılar. Son beş haftada 1 puan toplayabilmiş ev sahibi, aynı dönemde 10 puanı hanesine yazdırmış Ankaragücü karşısında yeni hocası Bjelica ile kendi seyircisi önünde kazanmak için çıktı sahaya. Maça belki de bu motivasyonla hızlı başladı Trabzon. İlk pozisyonlar gol değil ama hızlı kartlar getirdi. İlk sarı kartı rakibine yaptığı sert hareket sonrası Doğucan görse de sadece bir dakika sonra önce rakibinin ayağına basan Kitsiou, sonra onun kartına itiraz eden Tolunay Kafkas kırmızı kartla oyun dışında kaldılar. (Hürriyet)

"Trabzon nefes aldı" - Aksal Yavuz | Bjelica, oyuncularını tanımaya, not vermeye devam ediyor; yola devam edilecekler, gönderilecekler... Duyumlarımıza göre liste bayağı kabarık; gidecekler, gelecekler… Anladığımız kadarıyla transfer aylarında en çok konuşulan kulüplerin başında Trabzonspor olacak. Trabzonspor yönetimi de harıl harıl çalışıyor, bir yandan kaynak arayışındalar. Şu ana kadar 22 milyon dolar ödediler, haziran sonuna dek 15 milyon euro daha ödeyecekler. Diğer yandan çiçeği burnunda teknik adamın vereceği isimleri bekliyorlar. Anlayacağınız gelecek yıl kadro olarak değişmiş bir Trabzonspor izleyeceğiz. Bjelica, hakikaten şanssız bir teknik adam, sakat oyuncusunun çok olmasının yanı sıra geldiğinden bu yana iki maçta da bir eksik oynadı takımı. Seyircisinin önünde çıktığı ilk maçında da elleri kolları bağlıydı o anlamda, kim var da kimi oynatsın! (Milliyet)

"Umut’lu olmak, yarınları düşünmek" - Cemal Ersen | “Kazansan da kaybetsen de...” diye başlayan bir taraftar sloganı vardır ülkemizde. Trabzonspor için bu sezon anlam ifade etmiyor maalesef. Haftalardır yüzü gülmüyordu Karadeniz ekibinin. Sıradan bir takım haline dönüşmüştü. Kazanması sürpriz, kaybetmesi normal karşılanır hale gelmişti. Ankaragücü’nü yenmesi de öyle. Teknik direktör Bjelica’nın gençlere verdiği önemi biliyoruz. Ligin kalan bölümünde şapkadan tavşan çıkaramayacak. Ama her maçta küçük dokunuşlar yapacağı kesin. Örneğin; antremanlardaki performansından memnun kaldığı genç Arif ile başladı maça. Bjelica’nın onun gözlerine baktığına ve ışık aldığına eminim. (Milliyet)