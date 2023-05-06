Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica'dan taraftara çağrı

Süper Lig'in 33. haftasında Ankaragücü ile karşılaşacak Trabzonspor'da teknik direktör Nenad Bjelica, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda taraftarlara seslendi.

AA
Yayınlanma: 06.05.2023 - 17:05
Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica'dan taraftara çağrı
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Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında MKE Ankaragücü ile 8 Mayıs Pazartesi günü sahasında yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanda dinamik ısınmanın ardından reaksiyon çalışması gerçekleştirildi. Antrenmanın son bölümünde ise çift kale maç oynandı.

Trabzonspor, pazar günü yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

Nenad Bjelica

BJELICA'DAN TARAFTARA ÇAĞRI

Trabzonspor'da göreve başladıktan sonra ilk iç saha maçına çıkacak teknik direktör Nenad Bjelica, taraftarlara çağrı yaptı.

Hırvat teknik direktör, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Size ihtiyacımız var. Stadyumda görüşmek üzere" ifadelerini kullandı.


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