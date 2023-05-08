Trabzonspor'da Nenad Bjelica galibiyetle tanıştı! Trabzonspor 2 - 0 Ankaragücü (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında MKE Ankaragücü'nü 2-0 yenen Trabzonspor, 5 maç aradan sonra kazandı.
Trabzonspor'a 10. dakikadan itibaren 10 kişi oynayan rakibi karşısında galibiyeti getiren golleri 45+1 ve 62. dakikada Umut Bozok kaydetti.
Ligde son 5 maçta 4 mağlubiyet, 1 beraberlik alan Karadeniz ekibi, MKE Ankaragücü karşısında galip gelerek kötü gidişatını sonlandırdı.
Trabzonspor, teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde ilk galibiyetini elde etti. Daha önce Hırvat teknik direktör ile deplasmanlarda Demir Grup Sivasspor'a 4-1, Arabam.com Konyaspor'a 2-1 mağlup olan bordo-mavililer, üçüncü maçında ilk galibiyetini aldı.
Nenad Bjelica
Karadeniz ekibinin yeni yönetim kurulu da 6. maçında ilk kez galibiyet sevinci yaşadı.
Bu sonucun ardından Trabzonspor puanını 48'ê yükseltirken Ankaragücü ise 35 puanda kaldı.
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