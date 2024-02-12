Kötü gidişatı sonlandırdı: Trabzonspor, 5 maç sonra kazandı! Trabzonspor 2-0 Hatayspor

Yayınlanma: 12.02.2024 - 16:03

Güncelleme: 12.02.2024 - 18:58

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Abdullah Avcı'nın ekibi Trabzonspor ile Volkan Demirel'in yönetimindeki Hatayspor karşı karşıya geldi.

Papara Park'ta oynanan mücadeleyi ev sahibi Trabzonspor 2-0 kazanırken goller; 49. dakikada Trezeguet ve 77. dakikada Enis Bardhi'den geldi.

Bu sonuçla birlikte Trabzonspor puanını 40'a yükseltirken, Hatayspor 28 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Trabzonspor deplasmanda Pendikspor'a konuk olurken, Hatayspor evinde Sivasspor'u konuk edecek.

REKOR GELDİ

Trabzonspor'da Trezeguet kafa vuruşuyla ağları havalandırdı. Mısırlı futbolcunun golüyle, Trabzonspor bu sezon ligde en fazla kafa golü atan takım (13) oldu.

KÖTÜ SERİYİ NOKTALADI

Bordo-mavili ekip bu sonuçla birlikte ligdeki 5 maçlık galibiyet hasretini noktalamış oldu. Trabzonspor, ligde oynadığı son 4 maçtan ise mağlubiyetle ayrılmıştı.

MEUNIER SKOR KATKISINA DEVAM EDİYOR

Trabzonspor'un yeni transferi Thomas Meunier, Türkiye Kupası'nda oynanan Gençlerbirliği maçının ardından bu maçta da asist yapmayı başardı. Trezeguet'in golünde asist yapan Belçikalı yıldız, çıktığı ilk 2 maçta 2 asist yapmış oldu.

CANLI ANLATIM | Trabzonspor 2-0 Hatayspor

90' Trabzonspor'da üç değişiklik birden çıkan oyuncular Bardhi, Visca ve Enis giren oyuncular Göktan Gürpüz, Umut Bozok ve Kerem Şen.

90' Sol kanattan topla birlikte ceza sahasına giren Dele-Bashiru pasını Dadashov'a verdi. Dadashov'un şutunu kaleci Uğurcan kornere yolladı.

87' Hatayspor'da oyuncu değişikliği çıkan oyuncu Chandrel Massanga giren oyuncu Mehdi Boudjemaa.

86' Sağ kanatta topla birlikte çalımlarla ceza sahasına giren Dadashov yerde kaldı. Hakem oyunu durdurdu fakat penaltıyı vermedi.

85' Trabzonspor'da oyuncu değişikliği çıkan oyuncu Trezeguet giren oyuncu Taxiarchis Fountas.

79' Enis Bardhi gol sevincinde formasını çıkardığı için sarı kart gördü.

77' GOL Bardhi ile fark ikiye çıkıyor. Orta alanda Enis'in pasında topla buluşan Bardhi topla birlikte ceza sahası yayının oraya kadar geldi ve düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi.

73' Hatayspor'da iki oyuncu değişikliği birden çıkan oyuncular Kamil Ahmet ve Halil giren oyuncular Renat Dadashov ve Rui Pedro.

71' Trabzonspor'da oyuncu değişikliği çıkan oyuncu Joaquin Fernandez giren oyuncu Umut Güneş.

70' Bardhi'nin kullandığı köşe vuruşunda penaltı noktasında boş kalan Enis'in kafa vuruşunu kaleci Erce çıkardı.

69' Eren sol kanattan hareketlenen Enis'e pasını verdi. Ceza sahası içine giren Enis'in ortasını kaleci Erce kornere tokatladı.

64' Hatayspor'da iki oyuncu değişikliği birden çıkan oyuncular Görkem ve Rivas giren oyuncular Abdulkadir Parmak ve Ömer Faruk Beyaz.

61' Visca'nın kullandığı köşe vuruşuna iyi yükselen Enis'in kafa vuruşunu Kamil Ahmet çizgiden çıkardı.

60' Trabzonspor etkili geldi. Sağ kanatta topla buluşan Visca savunma arkasına sarkan Bardhi'ye pasını verdi ancak Bardhi karşı karşıya pozisyonda Erce'yi geçemedi.

49' Gol Trezeguet ile Trabzonspor öne geçiyor. Sağ kanatta topla buluşan Meunier arka direkte hareketlenen Trezeguet'e ortasını açtı. Penaltı noktasından kafa vuruşunu yapan Trezeguet'te, Trabzonspor'u öne geçirdi.

47' Trabzonspor etkili geldi. Sağ kanatta topu kazanan Meunier pasını yayın orada boş kalan Trezeguet'e verdi. Trezeguet'in vuruşu savunmaya çarptı ve kaleci Erce'de kaldı.

45' Bardhi'nin kullandığı serbest vuruşta Erce son anda topa uzandı ve kurtarışı yaptı.

45' Hakem ilk yarının sonuna 3 dakika ekledi.

40' Sol kanattan topla gelen Dele-Bashiru ortasını açtı fakat savunmaya çarpan top kornere çıktı.

34' Sol kanattan topla birlikte gelen Trezeguet şık bir çalıma önünü boşalttı ve şutunu çekti ancak top üst direkte patladı.

32' Visca'nın pasında ceza sahası yayında topla buluşan Trezeguet şutunu çekemeden Burak topa müdahale etti.

24' Meunier'in pasında ceza sahası yayında topla buluşan Visca'nın vuruşunu Burak kafasıyla kornere gönderdi.

17' Trezeguet'in sol kanattan kullandığı köşe vuruşuna iyi yükselen Fernandez'in kafa vuruşu üstten auta çıktı.

16' Görkem Sağlam, Bardhi'ye yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

15' Ön alan baskısıyla topu kazanan Rivas ortasını açtı. Topa eksantirik bir vuruş yapan Massanga'nın topu üstten auta çıktı.

9' Sol kanattan topla birlikte çıkan Trezeguet ceza sahasına girdi ve pasını Eren'e verdi. Eren'in yakın köşeye yaptığı vuruşu kaleci Erce kornere tokatladı.

6' Rigoberto Rivas ön alanda topu kazandı ve hızlıca ceza sahasına girdi fakat ortasında top Fisayo Dele-Bashiru'ya gelmeden savunma topu uzaklaştırdı.

5' Trabzonspor'da Trezeguet kendisini ceza sahası içerisinde yere bıraktığı için sarı kart gördü.

3' Thomas Meunier sağ kanattan ceza sahasına girdi ancak Cemali araya girdi ve topu kornere yolladı.

1' Karşılaşma Hatayspor'un santrasıyla başladı.