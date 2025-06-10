Sporun kalbi Alanya’da atacak

Alanya Belediyesi’nin vizyon projelerinden olan ve kısa süre içerisinde tamamlanan Alanya Uluslararası Plaj Sporları Merkezi ilk büyük organizasyonuna ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Voleybolun şampiyonlar ligi olarak tamamlanan Volleyball World Beach Pro Tour’un Alanya etabı 11-15 Haziran tarihleri arasında 29 ülkeden 112 takımın katılımıyla düzenlenecek. Tesisin kuruluşu ve önümüzdeki süreçte yapılacak organizasyonlarla ilgili hazırlanan video sunumlarıyla başladı. Toplantıda katılımcılara teknik bilgiler verildi. Programın sunumunu gerçekleştiren eski milli voleybolcu Başak Koç, tribün renklerinin Alanya’ya özgür avokado, portakal ve güneşi simgelediğini vurgularken tesisin, sıfır karbon ayak izi ile çevreci bir tesis olduğunu söyledi.





"DÜNYADA RAKİPSİZ BİR TESİS"

Toplantının açılış konuşmasını Alanya Belediyesi Başkan Danışmanı Abdurrahman Açıkalın gerçekleştirdi. Çok gururlu olduklarını belirten Açıkalın, "Turgut Özakman’ın ‘Şu Çılgın Türkler’ tabiri gibi ‘Şu Çılgın Alanyalılar’ olarak 2 buçuk ay içerisine bu tesisi tamamladık. Alanya’mızın bir marka olması ve ülke turizmine katkı sağlamak için yoğun bir mesai harcadık. Bu kadar kısa sürede böyle bir tesisi şehrimize ve ülkemize kazandırdığımız için mutluyuz. 12 ay açık kalacak bu tesis dünyada rakipsiz. 3 hafta sonra Avrupa Plaj Hentbol Şampiyonası ve gelecek yıl FIFA’nın organize ettiği plaj futbolu şampiyonası ile burayı taçlandıracağız. Başta Belediye Başkanımız olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

29 ÜLKEDEN 112 TAKIM MÜCADELE EDECEK

Turnuva Direktörü Oğuz Değirmenci, turnuva akışı hakkında bilgilendirme de bulunarak, "Bu organizasyonun gerçekleşmesinde en büyük pay sahibi olan Alanya Belediyesi ve partnerlerine teşekkür ederiz. Dünyada eşi benzeri olmayan bir tesis oluşturuldu. 29 ülkeden 112 takımın katılacağı bu olimpik branş, kadınlar ve erkekler olarak oynanmakta. Bu şampiyona da olimpik puana etki eden bir organizasyon. 11 Haziran’da başlıyoruz. Kadınlarda 32 erkeklerde 32 takım elemelerde mücadele edecek. Bu elemelerden 8’er erkek ve kadın takımları ana tabloya kalacak. 24 takım da daha önceki puanları ile ana tabloya girecek ve 4 gün boyunca 32 takımın mücadelesini izleyeceğiz. Maçlar; saat 08.00’de başlayacak ve gece saat 10.00’a kadar sürecek. Kadınlar ve erkekler karışık olarak mücadele edecek. 14 Haziran’da çeyrek final ve yarı final maçları, son gün ise saat 20.00’de final maçları olacak. Erkeklerde 3 takım, kadınlarda 2 takım ülkemizi temsil edecek" cümlelerine yer verdi.

Programa katılan milli sporcular da söz alarak kendi ülkelerinde mücadele edecek olmalarından dolayı büyük mutluluk duyduklarını belirterek emeği geçenlere teşekkür ettiler.





"ARTIK SPORUN DA BAŞKENTİ OLACAĞIZ"

Alanya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Eray Erdem konuşmasında, "Biz ticaretin nabzını tutuyoruz. Ne verdik en alacağız ona bakalım. Alanya’nın bütün dinamikleri, belediye yönetimi görevi aldığından beri bir araya geldi. Bir araya gelmek iyidir ama asıl önemli olan o vizyonu ortaya koymaktır. Başkanımıza ve ekibine böyle bir vizyon ortaya koydukları için teşekkür ediyorum. Alanya turizmin başkentidir ve artık sporun da başkenti olacağız. Böyle bir tesis dünyada ilk ve tek. Hem şehir merkezine 2-3 dakikalık bir yürüme mesafesinde hem de Alanya’nın 12 aya yayılabilir iklimi ile fark oluşturuyor" ifadelerine yer verdi. ALTİD Başkanı Burhan Sili ise tesisin hayırlı olmasını dileyerek, "Türkiye’de hatta dünyada böyle bir tesisin varlığı çok önemli. Hem ülkemize hem de bölgemize büyük katkılar sağlayacak. Alanya’mızın bugüne kadar yapmış olduğu deniz, kum, güneş turizmi dışında böyle bir tesisin Alanya turizmine büyük katkı sağlayacağını düşünüyorum. Alanya ilk turizm bölgesidir ve her zaman ilkleri gerçekleştirmiştir. Yapılan bu tesis turizmin daha uzun sürelerde gerçekleşmesini ve Alanya’nın imajının artmasını sağlayacaktır" diye konuştu.

"BU HAYAL BUGÜN BİTTİ VE KARŞIMIZDA"

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanvekili Alper Sedat Aslandaş, bu tesisin bir başarı hikayesi olduğunu vurguladı ve şöyle devam etti: "Federasyon Başkanımız ile Alanya Belediye Başkanımız bir araya gelmişti. Oradaki görüşmenin ardından ben hızlıca Alanya’ya gelip bu konuları görüştüm. Abdurrahman Bey ile bir toplantı yaptık. Her cümlede aynı hayali paylaştığımızı hissettik. Biz belediyelerle iş birliği yaparken hem temkinli davranırız. Ama bizim karşımıza sürekli olarak yüksek bir çıta çıkarıldı. Bu hayal bugün bitti ve karşımızda. Vizyon sahibi Belediye Başkanımız önderliğinde eşi benzeri olmayan bir dayanışma içerisinde gerçekleştirildi. Bu tesis bizim olimpiyatlara gitmemize de inşallah vesile olur. Plaj voleybolu 80’li yıllardan itibaren burada oynanmaya başladı ve Alanya’nın artık bir plaj voleybolu markası olduğu tescil edildi. Biz Federasyon adına Alanya ile iş birliği yapmaktan büyük gurur duyuyoruz. Umuyorum ki burada binlerce sporcumuz yetişecek."

"ALANYA'YI MARKA ŞEHİR HALİNE GETİRECEĞİZ"

Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçeli ise şunları söyledi:

"Seçimlerden sonra ben ve arkadaşlarım; Alanya’nın geliştirilebilmesi, turizmin geliştirilmesi, orta ve uzun vadede bir marka şehir oluşturmak gerektiği için mutabık kalmıştık. İngiltere’de katıldığımız bir fuarda bize, "marka şehir olursanız turistler size yürüyerek bile gelir" dediler. Biz de hemen çalışmalarımızı hızlandırdık. Marka şehir olmak 1-2 sene de olmaz ama 6-7 yıl sonra bunu göreceğiz. Alanya’mızda tarım, kum, güneş ve tarih var. Bunun yanına kasım - mart arası da hizmet verecek tesislerimiz ve boş yataklarımız var. Bunu değerlendirmenin en güzel yolu da spor turizminden geçmektedir. Burada şu tesisin oluşmasını sağlamak için bir yolculuğa çıktık. Başkan yardımcılarımın, meclisimizin ve Alanya’daki sivil toplum kuruluşlarının katkısı çok önemliydi. Alanya’ya değer katan bu kuruluşlarla, birlik ve beraberlik içerisinde çalışmayı başardık. Bu tesis tüm Alanyalıların destekleri ile yapıldı. Buradaki hedeflerimizden birisi Alanya’ya değer katmak ve cüzdanlara da bir şeyler katabilmek. Alanya’yı marka şehir haline getireceğiz. Alanya’da milli sporcular ve genç yetenekler yetişecek. Bu gençleri bizim olimpiyatlara göndermemiz lazım. Eğer buna katkımız olursa Alanya adına çok sevineceğim. Organizasyon temsilcisi de; bu tesise tam puan verdiklerini belirtti ve bu kadar kısa sürede hayata geçirilen tesis için bize teşekkür etti. Ben bu işin keyfini yaşamak istiyorum, herkese çok teşekkür ediyorum."

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanvekili Alper Sedat Aslandaş, Osman Tarık Özçelik yazılı 7 numaralı milli takım formasını Başkan Özçelik'e hediye etti ve program fotoğraf çekimi ile sona erdi.