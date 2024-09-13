St Etinne - Lille maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

St Etinne - Lille maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

St Etinne, Fransa Ligue 1'in 4. haftasında sahasında Lille ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 21.45'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
13 Eylül 2024 Cuma, 11:02
St Etinne - Lille maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Fransa Ligue 1'de heyecan sürüyor.

St Etinne - Lille maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Olivier Dall'Oglio yönetimindeki St Etinne, sahasında Bruno Genesio'nun ekibi Lille ile karşı karşıya gelecek. 

St Etinne - Lille maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

ST ETINNE - LILLE MAÇI SAAT KAÇTA?

Geoffroy-Guichard Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 21:45'te başlayacak.

St Etinne - Lille maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

ST ETINNE - LILLE MAÇI HANGİ KANALDA? 

Fransız hakem François Letexier'nin yöneteceği karşılaşma beIN Sports 4'ten şifreli olarak yayınlanacak.

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