St. Gallen maçı öncesi... UEFA'dan Trabzonspor'a ceza!

Yayınlanma: 29.08.2024 - 17:28

Güncelleme: 29.08.2024 - 17:28

Konferans Ligi play-off rövanşında St. Gallen'i ağırlayacak Trabzonspor'a bu maç öncesi UEFA'dan kötü haber geldi.

UEFA Disiplin Kurulu, St. Gallen - Trabzonspor maçında bordo-mavili taraftarların neden olduğu olaylar nedeniyle Trabzonspor'a, 25 bin Euro para cezası ve 2 yıl ertelemeli 1 maç seyircisiz oynama cezası verdi.

Trabzonspor, St. Gallen ile deplasmanda oynadığı ilk maçtan 0-0'lık eşitlikle dönmüştü.