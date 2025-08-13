St. Patrick's maçı öncesi konuştu: Ole Gunnar Solskjaer'den kadroda değişiklik mesajı!

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer ve futbolcu Demir Ege Tıknaz, St. Patrick's karşılaşması öncesi basın toplantısında görüşlerini aktardı.

Norveçli hocanın açıklamaları şu şekilde:

Ole Gunnar Solskjaer: "Çok iyi bir sonuç aldık ilk maçta. İlk yarı performansımız çok iyiydi. Oyunumuzu bunun üzerine inşa edeceğiz. İkinci yarı oyunumuz iyi değildi. Çok daha iyi olmak için çalışıyoruz. Tek amacımız kendimizi geliştirmek. Sezonun başlarındayız, kalitemizi sürekli geliştirmek için çalışıyoruz."

Ole Gunnar Solskjaer: "İlk 11'de büyük değişiklikler olmayacak ama büyük değişiklikler olacağını sanmıyorum. Birkaç değişiklik olacak."

"BÜTÜN HAFTA ÇALIŞTIK"

Demir Ege Tıknaz: "Bütün hafta çalıştık. İlk maçta güzel bir sonuç aldık. İkinci maçta coşkulu bir oyunla kazanıp yolumuza devam etmek istiyoruz.

(Orta sahaya yapılan transferler) Büyük kulüplere büyük oyuncular gelir, rekabet en üst seviyede olur. Ben elimden geleni yapacağım. Sonrasını hocaya bırakacağım."

Demir Ege Tıknaz: "Yeni bir takımız, oynadıkça alışıyoruz. Yeni oyuncular tabii ki gelecek, burası Beşiktaş, çok büyük bir kulüp. Forma için rekabet olacak, bu da takımı üst seviyeye taşıyacak."

Demir Ege Tıknaz: "Açıkçası geçen sene Rio Ave'de tek 6 numara oynadım. Burada ikili oynuyoruz. Hocamızın tercihi bu yönde. Buna adapte olmalıyız. İyi futbolcular burada ayrışıyor. Hocamız ne istiyorsa ben ona adapte olup en iyi performansı göstermek istiyorum."

"SABIRSIZLANIYORUM"

Ole Gunnar Solskjaer: "Yarınki maç için sabırsızlanıyorum. Önceki hafta ilk yarı çok iyiydik, 35 dakika. Rakibimiz, bize kadar kendi sahasında Avrupa kupalarında gol yememişti. Olması gerektiği gibi sahadaydı ilk yarı. İkinci yarı işler değişti, rakip de sistem değiştirdi. Rakip yarın, ikinci yarı gibi oynayacaktır. Biz çok iyi hazırlandık. Maça da hazırız."

Ole Gunnar Solskjaer: "İlk maç ile aynı ilk 11 olmayacak. Bakacağız. Bizim amacımız sürekli takımı geliştirmek. Önümüzde bir lig maçı var ama şu an tek hedefimiz bu maçı kazanmak. Oynayanlar çok iyi oynuyor."

KUPA HAYALİ KURUYOR MU?

"Konferans Ligi'nde kupa hayaliniz var mı?"

Ole Gunnar Solskjaer: "Şu an bu turnuvadayız. Her maçı kazanmak için mücadele edeceğiz. Bir kupa şansımız daha var. Her maça ciddi çıkacağız. Sonuna kadar gitmeyi umut ediyorum."

"HAK EDENLER FORMA GİYİYOR"

-"Performansını yetersiz bulduğunuz oyuncularınız var mı?"

Ole Gunnar Solskjaer: "Formayı hak eden oyunculara teslim ediyorum, hak edenler giyiyor. Önemli ve büyük bir camiadayız. Bu camiada beklentiler ve standartlar çok büyük. Oyuncuların kendini kanıtlaması gerekiyor. Her maç daha iyiye gitmemizi bekliyorum. Umarım herkes iyi olur ve benim seçmem zorlaşır. Şu an oynama durumu olan 14-15 oyuncumuz var. Geliştirmemiz gereken çok yönümüz var. Her maç, her idman oyuncuların kendini kanıtlaması için bir şans."

KENY ARROYO YANITI

-"Keny Arroyo bu maçta oynayacak mı, son durumu nedir?"

Ole Gunnar Solskjaer: "Keny çok yetenekli bir oyuncu. Ben formayı vermiyorum kimseye, oyuncu bana oynaması gerektiğine ikna ediyor. Bir hoca için en kötü durum bazı oyuncuların göstermemesi. Keny geçen hafta oyuna girdi, çok iyi oynadı. Yarın Keny oynayacak, 11 mi yedek mi bilemem. Gelişimine devam etmesi çok önemli.

"Asla kolay değil. Bir oyuncunun Güney Amerika'dan gelmesi, adaptasyon süreci kolay değil. Genç bir oyuncu. 5-6 aydan beri bizimle. Artık adaptasyon sürecini atlattı diye düşünüyorum. Keny, önümüzdeki süreç için çok iyi işaretler veriyor."

"BAŞKANIMIZLA İLETİŞİMİM ÇOK İYİ"

-"Shakhtar turu sonrası hoca ile ilgili eleştiriler vardı. Başkanın inancı ve desteği oldu. Bu güvenin hocada ne gibi yansımaları oldu?"

Ole Gunnar Solskjaer: "İlk geldiğim günden bu yana Başkanımızla iletişimim çok iyi. Geldiğimde süreç çok zordu. Zaman lazımdı. Camianın istikrara kavuşması lazımdı. Çok fazla teknik direktör değiştirildi. Başkan ve yönetimimizin kadroyu geliştirmek çok çalıştığını biliyorum. Ben de hem scout ekibiyle hem başkanımızla bu takımı nasıl inşa edeceğimiz üzerine iletişim halindeyiz."

"Eleştiriler... Maç kazanırsınız övülürsünüz, kaybedince eleştirilirsiniz. Bu normaldir. Futbolda bu aslında çok doğal bir durum. Sezonun daha başındayız."

"SÜREKLİ GELİŞMEYE ÇALIŞIYORUZ"

"Aslında oyuncularım çok tutkulu ve coşkulu. Shakhtar maçında koşmadığımız yönünde eleştiriler vardı ama en az Shakhtar kadar koştuk. Oyuncularım sürekli kendilerini geliştirmeye çalışıyoruz. Biz sürekli gelişmeye çalışıyoruz.

Her oyuncu takımının iyi kontratak yapmasını, topa çok sahip olmasını, fırsatlar yakalamasını, önde basmasını ister. Ancak futbolda dengeyi bulmanız lazım. Oyuncu grubunuza göre de davranabilirsiniz. Arkadaki oyuncularınız hızlıdır, önde daha fazla kalırsınız. Uzun oyuncularınız vardır, ortalarla sonuca gitmeye çalışırsınız. Biz dengeli, 3 kulvarda mücadele edecek takım inşa etmek istiyoruz. Denge bu anlamda önemli. Ne zaman önde basacağız, ne zaman geride karşılayacağız? Bunları bilmeliyiz. Herkes sürekli önde basmak ister ama dengeli olmak ister.

Biz geçen sezon bazı takımlara karşı çok iyi sonuçlar aldık. Düşük blokta, geride savunma yaptık. Hızlı hücumlarla sonuçlar bulduk. Şimdi de daha baskılı bir Beşiktaş göstermek istiyoruz. Rakibimize ilk 30-35 dakikada 2 gol atıp maçı koparmak isteyen bir takım yaratmak istiyoruz. Denge bunun anahtarı. St. Patrick's maçında daha önde basan bir takım göreceğiz. İlk golü erken bulmak isteyen bir takım izleyeceğiz."