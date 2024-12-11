Stadyumda anons yapıldı! Fenerbahçe tribünlerinden Samet Akaydın'a tepki!

Fenerbahçe forması giyen Samet Akaydin, Athletic Bilbao maçında büyük bir hata yaptı. Fenerbahçeli taraftarlar, hatanın ardından Samet'e tepki gösterdi.

Stadyumda anons yapıldı! Fenerbahçe tribünlerinden Samet Akaydın'a tepki!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.12.2024 - 18:53

Fenerbahçe forması giyen Samet Akaydin, Athletic Bilbao karşılaşmasında büyük bir hata yaptı. Samet, karşılaşmanın 5. dakikasında geri pasta topu kaleci Dominik Livakovic'e atmak istedi.

Samet'in bu pası kısa kaldı ve araya Gorka Guruzeta girdi. Guruzeta, boş pozisyondaki Inaki Williams'ı gördü. Inaki Williams, boş pozisyonda topu ağlara gönderdi.

Fenerbahçeli taraftarlar, hatanın ardından Samet Akaydin'a büyük tepki gösterdi. Sarı-lacivertli taraftarların bir bölümü ise, Samet'e tepki gösteren taraftarlara tepki gösterdi.

Fenerbahçe Stadyumu'nda tepkilerin ardından 17. dakikada, "Sayın Fenerbahçeliler lütfen bütün oyuncularımızı destekleyelim" diye anons yapıldı. Taraftarlar, bu anonsa tepki gösterdi.


Etiketler: #samet akaydin #fenerbahçe #uefa avrupa ligi #Atletic Bilbao
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