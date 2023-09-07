Stefan Kuntz: 'Arda Güler inanılmaz bir transfer yaptı'

Yayınlanma: 07.09.2023 - 20:37

Güncelleme: 07.09.2023 - 20:37

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde oynanacak Ermenistan maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.

İşte Kuntz'un açıklamaları;

"U21 ile iletişimimiz çok iyi. Oyuncular hakkında devamlı görüşüyoruz. Kazımcan Karataş ve Bartuğ Elmaz da güzel örnek. Kendinizi geliştiriyorsanız, U21'de oynuyorsanız A Takım'a yükselebilirsiniz. Önceliğimiz U21. Bu tarz oyuncuların A Milli Takıma adapte olması için çalışmalar yapıyorum.

Türkiye'den ricam var, A Milli Takım'a gelen genç oyuncuları hemen eleştirmeyin. Onları A Milli Takım oyuncusu olarak görmeyin. Adaptasyon süreleri olacak ve bunu yaşayacaklar.

"FARKLI BİR SİSTEM OLABİLİR"

Sol bekte, forvette eksiklerimiz var. Arda güler sakat. Değişik bir maç olabilir. Farklı bir oyun sistemi olabilir. Yine de iyi bir maç çıkaracağımızdan eminim.

Türkiye ve Ermenistan grupta kazanan tarafta. Bütün maçları takip ediyoruz. Yeni hocaları Oleksandr Petrakov ile gelişim kaydediyorlar. İki oyuncuları Almanya'da oynuyor. Çoğu oyuncularına çok ciddi transfer imkanları duyuldu. Saygı duyulacak bir takım ama kendi oyunumuza odaklandık.

"ARDA İNANILMAZ BİR TRANSFER YAPTI"

Arda Güler çok inanılmaz bir transfer yaptı. Onun etkisini yaşayamıyoruz, sağlığına kavuşmalı ve Real Madrid'e adapte olmalı.

Orkun Kökçü, Benfica'da çok gelişecek. Zaten Alman bir hocaları var. Çağlar Söyüncü, Atletico Madrid transferi için bizimle çok önce görüştü. Bu transferler güzel ama sahaya çıkıp oynamaları da gerekiyor. Oynadıkça Milli Takıma katkıları daha fazla olacak. Türk kulüpleri de Avrupa'da oynayacağı için maç sayıları artacak. Bu oyunculara olumlu yansıyacak.

Ermenistan maçını kazanmamız halinde grupta daha avantajlı bir konumda olacağız.

"ÖN TARAFTA İYİYİZ"

Ön tarafta sıkıntı yaşadığımızı düşünmüyorum. Artık birçok oyuncu gol atma sorumluluğunu üstleniyor. İyi futbolcular milli takım kararlarını veriyor. O yüzden Melissa Vargas'tan kardeşi olduğuna dair telefonu hala bekliyorum.

Altay ile görüştüğümüzde Fenerbahçe'deki son süreciyle alakalı konuştuk. Bütün eleştiri okları ona dönmüştü. Manchester United transferi için onu kutladım, gelişimi için çok önemli bir transfer. Şu an oynayan kaleci Afrika Kupası takviminde 4-5 maç oynayamayacak, Altay da performans gösterirse formayı alacak ve farklı şeyler gösterecek."