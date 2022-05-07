Stefan Kuntz, Başakşehir - Galatasaray maçını takip etti

07 Mayıs 2022 Cumartesi, 19:53

Spor Toto Süper Lig’in 36. haftasında Başakşehir, sahasında Galatasaray'ı konuk etti. Başakşehir ile Galatasaray arasında oynanan mücadeleyi A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz da takip etti.

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda bulunan locada maçı takip eden Kuntz, yardımcıları ile birlikte müsabaka hakkında notlar aldı.