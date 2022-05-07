Stefan Kuntz, Başakşehir - Galatasaray maçını takip etti

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Medipol Başakşehir-Galatasaray mücadelesini tribünden takip etti.

cumhuriyet.com.tr
07 Mayıs 2022 Cumartesi, 19:53
Stefan Kuntz, Başakşehir - Galatasaray maçını takip etti
Abone Ol google-news

Spor Toto Süper Lig’in 36. haftasında Başakşehir, sahasında Galatasaray'ı konuk etti. Başakşehir ile Galatasaray arasında oynanan mücadeleyi A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz da takip etti.

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda bulunan locada maçı takip eden Kuntz, yardımcıları ile birlikte müsabaka hakkında notlar aldı.


Başakşehir galatasaray süper lig stefan kuntz

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler