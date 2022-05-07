Stefan Kuntz, Başakşehir - Galatasaray maçını takip etti
A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Medipol Başakşehir-Galatasaray mücadelesini tribünden takip etti.
Spor Toto Süper Lig’in 36. haftasında Başakşehir, sahasında Galatasaray'ı konuk etti. Başakşehir ile Galatasaray arasında oynanan mücadeleyi A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz da takip etti.
Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda bulunan locada maçı takip eden Kuntz, yardımcıları ile birlikte müsabaka hakkında notlar aldı.
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