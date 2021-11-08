Stefan Kuntz: Ferdi Kadıoğlu ile bir görüşme yaptık
A Milli Takım teknik direktörü Stefan Kuntz, milli takım tercihini henüz yapmayan Ferdi Kadıoğlu ile görüştüğünü söyledi.
Türkiye'nin yanı sıra Kanada ve Hollanda forması giyme ihtimali de bulunan Ferdi Kadıoğlu'nun, milli takım kararını vermesi bekleniyor.
TRT Spor'a konuşan A Milli Takım teknik direktörü Stefan Kuntz, Ferdi Kadıoğlu'nun durumunu değerlendirdi.
Kuntz, genç futbolcuyla görüştüklerini belirterek, "Ferdi Kadıoğlu ile bir görüşme yaptık. Planlarımızdan bahsettim. İyi bir sohbet oldu, çok verimli geçti. Bu görüşmeden sonra bir kez daha görüştük, mart ayındaki milli maçlara kadar kararını vereceğini söyledi." ifadelerini kullandı.
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