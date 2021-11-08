Trabzonspor, ezeli rakiplerine fark attı

GALATASARAY’A 9, BEŞİKTAŞ VE FENERBAHÇE’YE 10 PUAN FARK

Ligde namağlup yoluna devam eden Trabzonspor, 12 hafta sonunda ezeli rakiplerinden Galatasaray’a 9, Beşiktaş ile Fenerbahçe’ye ise 10 puan fark attı. Beşiktaş’ı deplasmanda 2-1 mağlup ettiği haftada Fenerbahçe ve Galatasaray’ın da puan kaybı yaşamasıyla milli araya moralli giren Karadeniz ekibi, elde ettiği puan farkıyla da şampiyonluk yolunda rakipleri karşısında önemli avantaj yakaladı.