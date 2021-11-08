Trabzonspor, ezeli rakiplerine fark attı

DHA
08 Kasım 2021 Pazartesi, 10:06
<p>Spor Toto Süper Lig’de 12’nci haftayı namağlup zirvede tamamlayan Trabzonspor, ezeli rakipleri Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe’ye fark attı, en yakın takipçisi Atakaş Hatayspor’un ise 7 puan üzerinde yer aldı.</p>

Spor Toto Süper Lig’de 12’nci haftayı namağlup zirvede tamamlayan Trabzonspor, ezeli rakipleri Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe’ye fark attı, en yakın takipçisi Atakaş Hatayspor’un ise 7 puan üzerinde yer aldı.

<p>Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde şampiyonluk parolasıyla çıktığı Süper Lig’de 2021-22 sezonuna iyi başlayan ve 12’nci hafta itibariyle namağlup zirvede yer alan Trabzonspor, 9 galibiyet, 3 beraberlikle 30 puan hanesine yazdırdı. Ezeli rakipleri Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe’ye fark atan bordo-mavililer, en yakın takipçisi Atakaş Hatayspor’un ise 7 puan üzerinde yer aldı.</p>

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde şampiyonluk parolasıyla çıktığı Süper Lig’de 2021-22 sezonuna iyi başlayan ve 12’nci hafta itibariyle namağlup zirvede yer alan Trabzonspor, 9 galibiyet, 3 beraberlikle 30 puan hanesine yazdırdı. Ezeli rakipleri Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe’ye fark atan bordo-mavililer, en yakın takipçisi Atakaş Hatayspor’un ise 7 puan üzerinde yer aldı.

<p><strong>GALATASARAY’A 9, BEŞİKTAŞ VE FENERBAHÇE’YE 10 PUAN FARK</strong></p><p>Ligde namağlup yoluna devam eden Trabzonspor, 12 hafta sonunda ezeli rakiplerinden Galatasaray’a 9, Beşiktaş ile Fenerbahçe’ye ise 10 puan fark attı. Beşiktaş’ı deplasmanda 2-1 mağlup ettiği haftada Fenerbahçe ve Galatasaray’ın da puan kaybı yaşamasıyla milli araya moralli giren Karadeniz ekibi, elde ettiği puan farkıyla da şampiyonluk yolunda rakipleri karşısında önemli avantaj yakaladı.</p>

GALATASARAY’A 9, BEŞİKTAŞ VE FENERBAHÇE’YE 10 PUAN FARK

Ligde namağlup yoluna devam eden Trabzonspor, 12 hafta sonunda ezeli rakiplerinden Galatasaray’a 9, Beşiktaş ile Fenerbahçe’ye ise 10 puan fark attı. Beşiktaş’ı deplasmanda 2-1 mağlup ettiği haftada Fenerbahçe ve Galatasaray’ın da puan kaybı yaşamasıyla milli araya moralli giren Karadeniz ekibi, elde ettiği puan farkıyla da şampiyonluk yolunda rakipleri karşısında önemli avantaj yakaladı.

<p><strong>SADECE GALATASARAY’A PUAN KAYBETTİ</strong></p><p>Bu sezon ilk 12 haftalık bölümde ezeli rakipleriyle olan maçlarını da oynayan Trabzonspor, yalnızca Galatasaray’a puan kaybetti. Bordo-mavililer ligin 4’üncü haftasında sahasında Galatasaray ile 2-2 berabere kalırken, yine evinde Fenerbahçe’yi 3-1, deplasmanda ise Beşiktaş’ı 2-1 mağlup etmeyi başardı.</p>

SADECE GALATASARAY’A PUAN KAYBETTİ

Bu sezon ilk 12 haftalık bölümde ezeli rakipleriyle olan maçlarını da oynayan Trabzonspor, yalnızca Galatasaray’a puan kaybetti. Bordo-mavililer ligin 4’üncü haftasında sahasında Galatasaray ile 2-2 berabere kalırken, yine evinde Fenerbahçe’yi 3-1, deplasmanda ise Beşiktaş’ı 2-1 mağlup etmeyi başardı.

<p><strong>TRABZONSPOR’DA SEÇİM ZAMANI</strong></p><p>Bu arada Trabzonspor Kulübü, 4-5 Aralık 2021 tarihinde seçimli genel kurul yapılacağını duyurdu. Bordo-mavili kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Yönetim kurulumuz, tüzüğümüzün 29’uncu maddesine istinaden kulübümüzün Seçimli Olağan Genel Kurul Toplantısının 25-26 Kasım 2021 tarihlerinde ‘Trabzonspor Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri Trabzon’ adresinde saat 12.00’de yapılmasına, çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantının çoğunluk aranmaksızın, aynı gündemle 4-5 Aralık 2021 tarihlerinde ‘Hayri Gür Spor Salonu Trabzon’ adresinde saat 10.00’da yapılmasına karar vermiştir” denildi.</p>

TRABZONSPOR’DA SEÇİM ZAMANI

Bu arada Trabzonspor Kulübü, 4-5 Aralık 2021 tarihinde seçimli genel kurul yapılacağını duyurdu. Bordo-mavili kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Yönetim kurulumuz, tüzüğümüzün 29’uncu maddesine istinaden kulübümüzün Seçimli Olağan Genel Kurul Toplantısının 25-26 Kasım 2021 tarihlerinde ‘Trabzonspor Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri Trabzon’ adresinde saat 12.00’de yapılmasına, çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantının çoğunluk aranmaksızın, aynı gündemle 4-5 Aralık 2021 tarihlerinde ‘Hayri Gür Spor Salonu Trabzon’ adresinde saat 10.00’da yapılmasına karar vermiştir” denildi.


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